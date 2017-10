Sin marcos Detalles Publicado: Lunes, 30 Octubre 2017 12:41 Visto: 28 Twitter Habrá una competencia atlética Continúa la campaña por Fermín Ya se habría reunido el monto para la operación para falta para cubrir los gastos post operatorios. La campaña solidaria por Fermín continuará hasta el domingo que se realizará una maratón. - eldiariodecatamarca.com Así lo manifestó este lunes Natalia Arréguez, madre de Fermín López Arréguez en una entrevista con EL DIARIO DE CATAMARCA, quien se mostró muy emocionada con la solidaridad de la gente. Es que a través de una intensa campaña, no solo en Catamarca sino en otras provincias, se habrían podido reunir los 158 mil dólares que costaría la operación que el niño de 2 años necesita para superar su problema de salud Fermín tiene una rara y compleja cardiopatía congénita por lo que desde los primeros meses de vida ha pasado por dos cirugías a corazón abierto y cateterismo cardíaco. Ahora necesita de una tercera intervención en un hospital de Boston, Estados Unidos.

A raíz de ello asociaciones, funcionarios, empresarios, artistas locales y nacionales, entidades sin fines de lucro, y muchísimos catamarqueños en general, donaron el dinero necesario para costear la cirugía que le realizarán en Estados Unidos. La misma cuesta U$S 157.792, monto que será transferido en el Boston Children's Hospital. "Todavía no hemos realizado el recuento. Porque faltan que se acrediten cheques y hay que hacer la conversión a dólares, pero estamos muy agradecidos con todos"-señaló. Al respecto informó que la campaña seguirá hasta el domingo cuando se realizará una maratón solidaria en el Portal de la Ciudad para recaudar dinero "para todo lo que se necesita en el post operatorio. Así que los invitamos a todos a participar del cierre". Finalmente Natalia dijo que el viernes 17 de noviembre estarán viajando a Estados Unidos, porque el lunes 20 Fermín debe presentarse en el Hospital de Boston, luego el 27 se hará primera intervención y el 29 se realizará la cirugía mayor.

