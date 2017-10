Â¿CuÃ¡nto pagarÃ¡ el Gobierno por el presentismo a los empleados pÃºblicos?

Sin marcos Detalles Publicado: Lunes, 30 Octubre 2017 10:10 Visto: 67 Twitter Nacionales ¿Cuánto pagará el Gobierno por el presentismo a los empleados públicos? El gobierno nacional está terminando de definir el nuevo régimen de asistencias para los empleados del Estado. El objetivo es aplicar ese plus salarial a fines de la semana próxima. ¿A quiénes alcanzará este beneficio? Con el objetivo de llevar un registro de las horas laborales de todos los empleados públicos, el Gobierno comenzará a pagar por primera vez a sus trabajadores un plus salarial por presentismo, el cual comenzaría a cobrarse a fines de la semana próxima. Desde hace algunos meses, el Ministerio de Modernización implementó sistemas biométricos en varios ministerios y organismos oficiales para controlar con la huella dactilar el horario de ingreso y egreso de las oficinas públicas. En tanto, en aquellos lugares donde aún no se instaló este sistema se realiza operativos de control presencial. Cada empleado que tenga asistencia perfecta en los últimos cuatro meses cobrará $ 5.200. "El pago es cuatrimestral y surge de contabilizar $ 1.300 mensuales", dijo una fuente del Gobierno. No obstante, le deducirán cargas sociales y previsionales. Los empleados que tengan una falta mensual, debidamente justificada, van a cobrar el 70% del incentivo (poco más de $900). Y aquellos que tengan dos o más ausencias laborales no van a cobrar nada. Este beneficio alcanzará a unos 120.000 trabajadores estatales, que sean de planta permanente y contratados en forma temporaria. Pero no se les pagará el incentivo a los coordinadores, directores ni funcionarios políticos del Estado nacional. La nueva metodología de pago por presentismo se basa en el Reglamento General de de Control de Asistencia y Presentismo, que elaboró el Ministerio de Modernización este año. Esa pauta fue incorporada en la última paritaria estatal, que rige desde el 1 de julio. El objetivo es que en 2018 toda la Administración Pública tenga implementado el sistema de control por huella dactilar, para que haya un control automático del presentismo.

