Caso Belsunce: Carrascosa tendrá un tribunal a su medida

-Pagamos para que se hiciera lo que “El Gordo” quería... Eran amigas de esas que se hacen en la primaria y te acompañan toda la vida, no importa qué ni cuándo, pero allí siempre están para saber qué te pasa sin que siquiera tengas que decirlo. En abril de 2002 se habían reencontrado para festejar los 50 de las tres y habían sido felices, hermanas otra vez. En octubre, estaban de nuevo bajo un mismo techo, pero sin haberlo buscado: ella, María Marta García Belsunce, estaba muerta. La habían asesinado, aunque en su casa decían que era torpe y se había resbalado en la bañera, que esos agujeros que tenía en la cabeza no eran de balas sino de canillas. Y que no había por qué pensar en otra cosa. Inés Ongay, una de aquellas tres amigas, tuvo que viajar entonces de apuro desde Bariloche, destrozada por la noticia. Fue al funeral en Recoleta, y luego aceptó una invitación del viudo Carlos Carrascosa y de otros íntimos para ir a tomar el té al country Carmel. Fue hace exactos 15 años. La reunión se hizo en la casa de Nora “Pichi” Taylor, vecina de María Marta y de Carrascosa. Inés se quedó a solas con ella allí durante un rato, mientras preparaban el té en la cocina, aunque no lo suficiente para lo que buscaba averiguar. El diálogo que mantuvieron entonces fue reconstruido de esta forma ante la Justicia por Inés, aunque “Pichi” Taylor siempre lo negaría en gran parte: -¿Sabés? Me parece extraño lo que dicen que pasó, habría comentado Inés. -No me creo que María Marta haya muerto de un accidente. Menos de la forma en que andan comentando... “Pichi” se habría quedado en silencio. Inés, según su propia versión, habría insistido: -¿Vos sabés cómo fue todo? De acuerdo con su relato, “Pichi” le habría respondido: -Mirá, “El Gordo” pidió dos cosas: que no se la llevaran ni le hicieran autopsia, y que la enterraran al otro día en el último horario. -Pero ¿cómo hicieron para hacer eso? Hay un “a-b-c” que seguir y no lo siguieron..., habría señalado Inés. -Eh... lo que pasa es que como esto se podía abrir en un suicidio o en un homicidio o más cosas -le habría respondido “Pichi”, de acuerdo a lo que contó Inés-, y “El Gordo” nos había pedido que no se la llevaran ni le hicieran autopsia, y como había venido una ambulancia, y después otra ambulancia y la Policía, entonces se arregló y pagamos para que se hiciera lo que “El Gordo” quería... Para algunos investigadores, con cada paso que dieron la frase fue generando nuevas lecturas. La historia de la cocina de los Taylor fue una de esas que crean otras historias. En un primer momento, fue uno de los indicios que llevaron al fiscal Diego Molina Pico a imputar a “Pichi” por el encubrimiento del asesinato ocurrido el 27 de octubre de 2002, aunque luego esta mujer sería absuelta de toda culpa sin afectar su buen nombre y honor. Pero la frase siguió resonando. El 15 de enero de 2003 Molina Pico decidió imputar por encubrimiento a Carrascosa; al hermano de María Marta, Horacio García Belsunce (hijo); al cuñado, Guillermo Bartoli; al padrastro, “Dino” Hurtig; al hermanastro, “John” Hurtig; al vecino Sergio Binello; a la propia “Pichi” Taylor; a la masajista de la víctima, Beatriz Michelini; y al médico de ambulancia Juan Ramón Gauvry Gordon. “Hubo una división de tareas en el fin común: evitar la investigación judicial”, indicó. Al viudo, el fiscal le reprochó haber instalado la idea del accidente, haber impedido a través de otros que se hiciera la autopsia y participar de una reunión en el baño en la que se tiró “el pituto” por el inodoro. A Horacio (hijo), lo acusó de haber frenado a la Policía y de tirar el “pituto” -la sexta bala disparada contra María Marta- junto a “John” y “Dino” Hurtig; a Binello lo imputó por haber impedido que la Policía ingresara al country; a Bártoli, por haber gestionado un certificado de defunción trucho; a “Pichi” Taylor, por haber acordado con el viudo que hubiera un servicio fúnebre sin intervención policial; y a la masajista, por haber destruído pruebas al limpiar el baño con el médico. El entonces juez del caso, Diego Barroetaveña, accedió a todas las imputaciones. En una resolución que firmó el mismo 15 de enero de 2003, destacó cosas que le llamaban la atención: “En un principio, la muerte de María Marta García Belsunce no originó más atención que la de sus familiares, amigos y allegados. Se suponía que había sufrido un accidente cuando se disponía a darse un baño de inmersión en el hidromasaje (...) El 28 de octubre se le dio cristiana sepultura en el cementerio de La Recoleta. Sin embargo, ya para ese entonces hubo personas que estuvieron durante el velatorio y posterior sepultura que dudaron sobre el mecanismo de producción del óbito". Inés era una de esas que estuvieron “durante el velatorio y posterior sepultura” y dudaron. Y que vio, sorprendida, los siguientes pasos que dio la causa. El propio juez Barroetaveña escribió en esos días: “Se encuentra acreditado que Carlos Carrascosa, en principio, ocultó e hizo desaparecer pruebas del delito. Y digo que en principio es esa la conducta ilícita que cabe reprocharle, puesto que tampoco me pasa desapercibido que fue aquel el primero en llegar a la escena del delito (...); fue aquel quien instaló la hipótesis de un accidente desde el principio, pese al cuadro que se encontró –sangre en distintos sectores del baño-, y el cuerpo de su cónyuge ubicado fuera de la bañera de hidromasaje e inclinado en su parte media hacia el interior de aquella, en posición que, entiendo, no era razonable suponer un accidente. Tampoco la aparición de un plomo desnudo deformado bajo el cuerpo lo hizo detener en la hipótesis del siniestro (...). Carrascosa recibió instrucción sobre armas de fuego, lo que es un indicador de que debió sospechar de que aquello era un proyectil deformado, antes que un soporte de estante”. El juez sugería así que el viudo era sospechoso de algo más. Y, el 11 de abril de aquel 2003, Barroetaveña ordenó su detención como sospechoso no ya de encubrimiento, sino de homicidio. “Concluyo que hubo un tiempo -aproximadamente 30 minutos, durante los cuales aún María Marta García Belsunce estaba con vida- del cual Carrascosa no dio una explicación plausible”, señaló. Y, a continuación, enumeró: “Si Carracosa recibió instrucción sobre armas de fuego livianas, no podía desconocer que el objeto que fuera encontrado debajo del cuerpo ensangrentado y ya sin vida de María Marta fuera un plomo deformado. No era plausible tampoco que no sospechara ante el panorama frente al cual se topó, a pesar de la insinuación en contrario de algunos familiares, médicos y amigos en relación a que la muerte de su mujer no había sido la consecuencia de un simple accidente doméstico”. El arresto de Carrascosa duró 42 días. Aún sin pruebas nuevas, ocho días después de haberle dictado la preventiva, el 23 de mayo de 2003 el mismo juez Barroetaveña le concedió una “prisión preventiva morigerada” a cambio de una fianza de 100.000 pesos. “¿Qué es lo que ha cambiado entre el 15 de mayo de 2003, fecha en que Su Señoría dictó la prisión preventiva con detención de Carrascosa, y el 23 de mayo, en que ordenó su libertad?”, se preguntó Molina Pico, al apelar. Y se respondió: “Nada, que yo sepa. O que me pueda imaginar dentro de los cánones de la ley. Nada que se encuentre escrito en el expediente”. Tras aquella decisión, la causa se paralizó durante años. Al sobreseimiento de Taylor le siguieron el de Michelini y luego, el de “Dino” Hurtig, quien no estaba en condiciones físicas de enfrentar un juicio. Carrascosa sí llegó a debate oral en 2007 y fue condenado a 5 años y medio de cárcel por encubrimiento. Lo metieron preso pero pronto recuperó la libertad gracias a que consiguió un tribunal que le aceptara un hábeas corpus. Las cosas cambiaron, sin embargo, cuando el caso llegó a Casación y allí le cambiaron la condena por perpetua: lo consideraron coautor del crimen. El viudo terminó preso, aunque sólo pasó un año en la cárcel. Pronto consiguió otro tribunal que le dio un arresto domiciliario. Su apelación llegó a la Suprema Corte bonaerense y ésta se negó a tratarla. Mientras, Horacio García Belsunce (h), “John” Hurtig, Guillermo Bártoli (luego fallecido) y Sergio Binello iban a juicio y eran condenados por encubrimiento. Su pena está apelada, pero vigente. Los abogados de Carrascosa siguieron yendo a tribunales y lograron que su caso llegara la Corte Suprema, que ordenó que hubiera otro fallo. La causa regresó a Casación y allí una nueva sala resolvió, contra todo lo decidido con anterioridad, absolver al viudo. El fiscal Carlos Altuve apeló esta medida, insistió con su culpabilidad y ahora la decisión está en manos de la Suprema Corte bonaerense. Pero nada es tan simple aquí. El abogado de Carrascosa, Fernando Díaz Cantón, recusó a 4 de los 7 integrantes de la Corte en marzo pasado: Héctor Negri, Daniel Soria, Luis Genoud y Eduardo Pettigiani. “Los citados jueces han manifestado en este proceso una evidente predisposición a defender la vigencia de la sentencia de condena a la pena de prisión perpetua oportunamente impuesta a Carrascosa por la imputación de homicidio agravado, habiendo quedado por ello resentida la garantía de imparcialidad”, sostuvo. Y tuvo éxito. En una situación insólita para una causa de esta magnitud, los cuatro recusados se apartaron “por decoro”. Sólo quedaron en pie dos: Hilda Kogan y Eduardo de Lázzari. Como faltaban cinco jueces más para integrar el tribunal, se convocó a los de la Cámara de Casación (máximo organismo penal de la Provincia), pero todos sus integrantes se excusaron. Por eso, la situación del acusado por el femicidio más resonante de las últimas décadas será resuelta ahora por 5 jueces de la Cámara en lo Civil y Comercial de La Plata, totalmente ajenos a cuestiones penales como ésta. Serán Ana María Bourimborde, Francisco Agustín Hankovits, Ricardo Sosa Aubone, Alejandro Torre y Andrés Soto. Sobre ellos presiona una investigación insólita que, quince años después, se acordó del vecino Nicolás Pachelo, única persona que no hizo lo que “El Gordo” quería: no gestionó certificados de defunción truchos, ni tiró balas al retrete ni frenó a la Policía ni instaló la idea de un accidente. 