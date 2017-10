Rogelio Frigerio sobre la reuniÃ³n del lunes: "Vamos a presentar acuerdos bÃ¡sicos de gobernabilidad"

Con el espaldarazo de las urnas y como gestor del encuentro de Nación con los gobernadores, empresarios, sindicatos y dirigentes, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, adelantó que en la cumbre del lunes el presidente Mauricio Macri hará una "presentación de los acuerdos básicos de gobernabilidad". Buscará que todos se pongan de acuerdo en que "no hay más margen para aumentar impuestos" y evitó dar detalles sobre fecha para los aumentos en el transporte público. También criticó al kirchnerismo. "En estos primeros 21 meses de gestión, el kirchnerismo prácticamente siempre ha puesto palos en la rueda y no ha apoyado la gobernabilidad. Nosotros vamos a insistir tratando de convencerlos de que se sumen a apoyar estos proyectos de ley que le cambian la vida a la gente para bien. Independientemente de la actitud del kirchnerismo, hemos podido poner a la Argentina de pie, está creciendo. El kirchnerismo, lejos de crecer, es un proyecto político que elección tras elección se va a ir diluyendo", afirmó el ministro más político del Gabinete de Macri. Tras la victoria electoral, el Gobierno citó a varios de los núcleos de poder del país, públicos y privados, nacionales y provinciales, en el Centro Cultural Kirchner este lunes a las 12. "Es la presentación de lo que para el Presidente y Cambiemos son acuerdos básicos de gobernabilidad, las cuestiones que tienen que quedar afuera de la agenda político partidaria. No es un programa de gobierno. Es ponernos de acuerdo en cuestiones fundamentales que logren que este crecimiento, que por fin podemos tener en la Argentina, sea sostenible en el tiempo", adelantó Frigerio. "Es un llamado a ver si los que tenemos responsabilidades en la Argentina, en los distintos sectores de la dirigencia, nos podemos poner de acuerdo en cuestiones básicas como que no podemos vivir siempre de fiado. Tenemos que ser constantes y persistentes en el camino hacia el equilibrio fiscal. Nos va a llevar algunos años pero tenemos que sostenerlo porque eso también va a sostener la confianza de los mercados que financian este gradualismo hacia el equilibrio de las cuentas públicas", remarcó Frigerio. Y en el programa Sábado Tempranísimo, de radio Mitre, agregó : "Tenemos que ponernos de acuerdo en que no hay más margen para aumentar impuestos. Lo que viene ahora es una etapa de alivio fiscal". Consultado sobre el aumento en las tarifas de los servicios públicos de transporte que quieren implementar a partir de enero, como anunció hoy Clarín, el ministro Frigerio evitó dar precisiones: "Requiere como todos los aumentos una audiencia pública. En general en los otros servicios públicos las audiencias ya se hicieron y hay un cronograma también gradual de reacomodación tarifaria. En ese caso no hay sorpresas", y agregó que esta suba "no se va a anunciar ahora". A su vez, el ministro también afirmó que con las reformas buscarán el crecimiento del empleo: "Básicamente que la solución al principal desafío que tenemos tiene que ser reducir la pobreza y para eso no hay otro camino que incrementar el nivel de trabajo en el sector privado de calidad, formal". Y añadió: "La Argentina necesita reducir la inflación, no sólo porque es el peor impuesto para los pobres sino porque muchas veces es una valla, una restricción para los proyectos de inversión que son los que generan empleo. Tampoco puede ser lograda de un día para el otro porque convivimos 10 años con una de las inflaciones más altas del mundo. (La suba de la tasa de interés) no es la única receta que tenemos, la receta es reducir el déficit fiscal". También adelantó lo que buscan del encuentro con los gobernadores: "Tenemos que ponernos de acuerdo en otra reunión que ya está convocada para el 9 de noviembre con los gobernadores y en paralelo con las autoridades parlamentarias, para ver cómo llegamos a esos acuerdos básicos de gobernabilidad. Y en ese sentido, ver qué estamos dispuestos a ceder todos los sectores y la política también es un sector que tiene que entender que tiene que ceder para que podamos obtener este crecimiento y transformarlo en desarrollo económico". Ante la publicación del proyecto de la reforma impositiva con un impuesto a la renta financiera, Frigerio esquivó una respuesta concreta. "No terminamos de definir los últimos detalles de la propuesta. No vamos a anunciar los detalles de la reforma impositiva, probablemente lo haga el ministro de Hacienda. Creemos que no tienen que estar sectores exentos en la Argentina, y estamos trabajando en algo muy equitativo y que nos permita seguir con la reducción de la presión impositiva", puntualizó. Fuente: Clarin