Contra la mafia de los taxis, ponen inspectores y lectoras de patentes en el Aeroparque

Los que vuelan seguido hacia Aeroparque la conocen bien: es la mafia de la parada de taxi, en la zona de arribos de ese aeropuerto. Una que monopoliza la clientela, usa amenazas y violencia si es necesario, y puede llegar a cobrar de más a los pasajeros a través de recorridos no tan directos, o hasta a robarles. Por eso, la Secretaría de Transporte porteña lanzó esta semana un nuevo sistema de control de los taxis que ingresan a esa área y sólo permite la entrada a los que tengan sus papeles al día. El objetivo, además, es que cualquier taxista pueda ingresar a recoger pasajeros. El nuevo sistema, desarrollado en conjunto con el Ministerio de Transporte de la Nación y Aeropuertos Argentina 2000, consiste en una barrera sincronizada con una cámara lectora de patentes, a la entrada del área de ascenso de pasajeros de la zona de arribos nacionales. Esta cámara a su vez se conecta en tiempo real con la base de datos del Registro Único de la actividad (Rutax). Si al escanear la patente no se detectan irregularidades, la barrera se levanta, lo que permite que se forme una fila de ocho taxis como máximo. En cambio, si el taxi no tiene los papeles en orden, se le prohíbe el ingreso y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), que es la que tiene competencia dentro de Aeroparque, decide si multa al conductor o directamente secuestra el vehículo y lo envía a una playa en ese aeropuerto. En el puesto de control siempre hay dos inspectores: el operador del lector y un agente de la PSA. Son en total seis personas, que se dividen en tres turnos diarios de ocho horas. Entre los datos que chequean están el registro de conducir, la licencia del taxi, el seguro y la Verificación Técnica Vehicular (VTV). A su vez, el operador puede hacer controles adicionales. Por ejemplo, el conductor puede ser multado si el auto tiene hecha la VTV según los datos del Rutax pero la oblea no está exhibida en el parabrisas. Lo mismo ocurre si al inspector le resulta sospechoso un taxi en particular y comprueba que el chofer no cuenta con la tarjeta magnética habilitante. Según relatan los controladores, las inspecciones vienen desarrollándose sin mayores dificultades. Sin embargo, cuando Clarín hizo una recorrida por el lugar, la barrera había dejado de funcionar hacía algunas horas, por lo que los autos pasaban sin ser inspeccionados. Pero el servicio fue restablecido minutos más tarde. Además, de acuerdo a lo que relataron en el puesto de control, un taxista al que no le permitieron pasar les gritó a los inspectores, pero miembros del sindicato lograron calmarlo. Con este nuevo sistema, el Gobierno de la Ciudad busca resolver un problema que viene desde hace años: la falta de mecanismos efectivos para combatir a la mafia de los taxis de Aeroparque. Y en la que no sólo los taxistas resultan afectados: también los propios pasajeros. "Aterrizamos en Aeroparque. Era un domingo y diluviaba. Para evitar la espera, decidimos llamar a un amigo taxista, que no trabaja en Aeroparque", cuenta Silvina (35). Y continúa: "Cuando llegó, lo rodearon tres taxistas, que empezaron a increparlo porque no tenía 'autorización' para levantar pasajeros". Ellas también fueron agredidas. "Nos acusaron de 'romper' la organización que tenían en el lugar -relata Silvina-. Se pusieron a gritar y a señalarnos, diciéndole a los otros pasajeros que nos estábamos colando. Cargamos nuestras valijas lo más rápido que pudimos y nos fuimos", recuerda. Para ellas, la situación era nueva, pero para su amigo taxista, no. Desde las asociaciones del sector se mostraron a favor de la medida. "Hay gente, como en todos lados, que siempre va y viene al mismo lugar, y con estos controles se va a comprobar si eso pasa o no. Por eso creemos que está muy bien", le dijo a Clarín José Ibarra, secretario general del Sindicato de Conductores de Taxis. Enrique Celi, presidente de la Unión de Propietarios de Autos Taxis, opinó que "los controles siempre son buenos, dan más seguridad y mejor servicio. Pero queremos que, además de a los taxis, se inspeccionen los remises y también el transporte ilegal". Con este reordenamiento además se sumó, unos metros más adelante de la parada de taxis, un punto de espera específico para quienes hayan pedido el auto con la app BA Taxi. Si esta prueba piloto en Aeroparque sale bien, podría replicarse en 2018 en las zonas de ascenso de pasajeros de las terminales de Retiro, Buquebus, de Cruceros, y en Ezeiza. Aeroparque es el aeropuerto más transitado del país: según datos oficiales, por allí pasan 11 millones de pasajeros al año. Por hora, circula un promedio de 120 taxis en la zona de arribos nacionales, y de diez en la de internacionales.