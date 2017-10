Sin marcos Detalles Publicado: Sábado, 28 Octubre 2017 11:45 Visto: 58 Twitter Mirá el video Creer o reventar: el misterioso pelo "vivo" de una joven china El video publicado en Facebook revela una particular habilidad de una mujer que ya asombró a más de 22 millones de usuarios. Los internautas se están volviendo locos tratando de revelar la misteriosa habilidad de una joven china, que estalló en las redes sociales. En un video publicado en Facebook, la protagonista de este nuevo viral puede distribuir su pelo en forma de círculos simétricos como por arte de magia. La grabación, que fue publicada por el medio China Daily, alcanzó más de seis millones de reproducciones y 500 mil me gusta. En las imágenes, la joven está de espaldas a la cámara y una vez que se acuesta, su cabellera se acomoda de manera inmediata a la perfección. Pero para los escépticos de Internet, esto no sería magia sino un truco de edición. En la catarata de comentarios que generó el video, los usuarios atribuyeron el efecto a la manera en que filmaron las imágenes. Muchos de ellos suponen que , en una primera instancia, la nena peinó su pelo en la cama y luego se levantó. Y para darle el toque final, modificó la secuencia "al revés". Fuente: DiarioPanorama Usuario Contraseña

