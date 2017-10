Sin marcos Detalles Publicado: S谩bado, 28 Octubre 2017 11:02 Visto: 45 Twitter Nacionales Detuvieron a un hombre por amenazar de muerte a Macri La amenaza al Presidente se realiz贸 a trav茅s de una cuenta de Twitter. "Macri te vamos a matar, no te va a salvar ni la federal (la 12)", dec铆a el mensaje intimidatorio. Un hombre fue detenido en Jos茅 Le贸n Su谩rez acusado de amenazar, v铆a Twitter, al presidente Mauricio Macri el pasado 18 de agosto de 2016. "No vamos a permitir que nadie genere miedo o incertidumbre. Aquellos que cometan amenazas o intimidaciones no quedar谩n impunes: vamos a trabajar para que rindan cuentas ante la Justicia", asegur贸 la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. "Macri te vamos a matar, no te va a salvar ni la federal (la 12)", dec铆a el texto intimidatorio que apareci贸 en la red social. A ra铆z de este hecho, personal de la Divisi贸n Investigaci贸n de Amenazas e Intimidaciones Publicas de la Polic铆a Federal comenz贸 una investigaci贸n que incluy贸 intervenci贸n de l铆neas telef贸nicas y tareas de campo. El joven, de 20 a帽os, fue detenido detenido en su casa, donde se incautaron tres tel茅fonos celulares, una notebook y documentaci贸n de importancia para la causa.

Fuente: MinutoUno Usuario Contrase帽a

Recu茅rdeme

A帽o XII | Copyright 2005-2017 EDITORIAL LA ISLA | Todos los derechos reservados

Oficinas Comerciales y period铆stica: Sarmiento 581 - 2潞 Piso "A"| Tel.: 0383-4425626

E-Mail: info@eldiariodecatamarca.com.ar