Sin marcos Detalles Publicado: Sábado, 28 Octubre 2017 09:39 Visto: 60 Twitter La Plata Temor por una nueva modalidad delictiva: los "wheelie-chorros" Ladrones en moto rompieron las puertas de cuatro casas en la capital bonaerense tomando velocidad y golpeándolas con la rueda delantera del rodado. Creen que se trata de una banda. Se incorporó una nueva modalidad delictiva en La Plata: los "wheelie-chorros". Los ladrones entran a las casas con un método muy particular: elevan la rueda delantera de su moto y chocan con violencia contra la puerta hasta abrirla. Se registraron en las últimas horas cuatro casos en la zona céntrica de esa ciudad bonaerense y se sospecha que se trataría de una misma banda. El primer caso fue un barrio de casas bajas, a 15 cuadras de la Catedral, en la calle 60, entre 21 y 22. Una mujer y sus dos hijos despertaron por el violento ruido. Entraron por lo menos dos personas pero no llegaron a robar nada porque la alarma sonó rápidamente. Tres minutos después un episodio similar ocurrió a pocas cuadras de allí, en en 60 y 22. "Escuché una tremenda explosión y saltamos todos de la cama. Era un griterío un descontrol. La parte de abajo de la puerta quedó destrozada", dijo la dueña de la casa a la policía. Tampoco alcanzaron a robarle pero pero la mujer tuvo que improvisar una falsa puerta con un mueble y una biblioteca para no quedar expuesta. Esa misma noche, a 12 cuadras de estos dos intentos de robo, se registró otro ataque en una casa donde dormía una pareja con un bebé. "Pudimos sostener desde adentro lo que quedó de la puerta para evitar que entraran", contó la mujer en su declaración ante la policía. Los gritos de la pareja hicieron que los atacantes huyeran. En el barrio de La Loma, ocurrió el cuarto incidente con características similares. En 45 entre 30 y 31 también oyeron un estruendo en plena madrugada. Se llevaron algunos objetos de valor y la dueña de la casa dijo en la comisaría que los ladrones tenían "dos autos de apoyo" en la vereda.

Fuente: Infobae Usuario Contraseña

Recuérdeme

Año XII | Copyright 2005-2017 EDITORIAL LA ISLA | Todos los derechos reservados

Oficinas Comerciales y periodística: Sarmiento 581 - 2º Piso "A"| Tel.: 0383-4425626

E-Mail: info@eldiariodecatamarca.com.ar