Boudou deberá explicar su incremento patrimonial y piden indagar a ex funcionarios de AFIP

Mientras se desarrolla el juicio contra Amado Boudou por la compra de la calcográfica Ciccone -que en las últimas dos semanas no tuvo audiencias- avanza en la justicia otra causa contra el vicepresidente: la que investiga su patrimonio. Los peritos entregaron el informe al juez Ariel Lijo, y ahora el fiscal Jorge Di Lello pidió que el ex vice expliquen las "irregularidades detectadas en sus bienes", "hay pruebas suficientes para creer que se ha enriquecido patrimonialmente en forma injustificada", indica su dictamen. A su vez, la fiscalía solicitó nuevas indagatorias a siete ex integrantes de la AFIP "que intervinieron en el otorgamiento del plan de pagos" a The Old Fund (TOF) que se quedó con el 70% de las acciones de Ciccone. El proceso de peritaje, que se inició el 2 de marzo de 2015, investigó integralmente el patrimonio de Boudou, el de su socio y amigo Núñez Carmona, el de su ex novia Agustina KäKäKämpfer, el de Vandembroele (señalado como testaferro del ex vice), Sandra Rizzo. También el de Amado Boudou (padre), Azul Sapin Costa Álvarez, Juan Bautista y Sebastián Boudou, Fabián Carosso Donatiello, Hugo Carosso y Agustina Seguín (también su ex). Las primeras conclusiones, tal como publicó Clarín, conducen a Boudou a otra instancia judicial compleja. “Cuentan con bienes que no pueden justificar con sus ingresos”, consta en el informe según pudo confirmar este medio. También se incluyeron en el análisis a otras 27 personas jurídicas, entre ellas The Old Fund, que es investigada en otro expediente para determinar cómo obtuvo el dinero para el levantamiento de la quiebra de Ciccone. La firma fue investigada por lavado de dinero. La Justicia sostiene que TOF "le pertenece a Boudou" y esto amplió el espectro del peritaje patrimonial. Los peritos consignaron en el informe que las declaraciones juradas ante la AFIP y la Oficina Anticorrupción (OA) "contienen diversos valores y fechas de altas y bajas", "no resultan coincidentes los datos relevados en los documentos respaldatorios" y persiste una "falta de homogeneidad en la información relevada". Por ello, el fiscal Di Lello firmó un requerimiento de justificación de bienes para que Boudou "explique el incremento de su patrimonio" y una serie de "irregularidades detectadas". El pedido elevado al juez Lijo, abarca a su ex novia Agustina Kämpfer y a su amigo Núñez Carmona. La fiscalía considera que "resultan marcadas las diferencias de consignación de datos entre las declaraciones efectuadas por un mismo imputado". Asimismo, ​el fiscal de la causa pidió que el magistrado cite a indagatoria a siete ex funcionarios de la AFIP que participaron en el otorgamiento del plan de pagos que recibió The Old Fund una vez que ya estaba en manos de Alejandro Vandenbroele. Observaciones​



Al ex vice se lo acusa de una "maniobra para ocultar fondos" por la presentación extemporánea de declaraciones juradas. El período 2002 a 2007 "fue presentado el 24 de abril de 2009 hasta siete años después de que hubieren acaecido los hechos". Posiblemente, indicó uno de los peritos "este lapso facilita la posibilidad de artilugios que permitan inducir a error o engaño, a la no tributación en tiempo y forma que orillen una evasión". ​Di Lello consignó que podría ser una "ingeniería orientada a oscurecer el origen de los fondos". Y en tal sentido, entendió que "existen elementos suficientes que permiten presumir que Amado Boudou se ha enriquecido patrimonialmente en forma injustificada, durante el ejercicio de la función pública". Asimismo, el fiscal señaló que en base "a las pruebas colectadas" hasta el momento, "comprobarían que no encuentra sustento en los ingresos registrados por el nombrado, con los consumos realizados por él mismo". Por ejemplo: en 2002 tenía un patrimonio de $ 80.000 mientras sus bienes "equivaldrían a U$S 80.000 y los peritos indicaron que "no se han tenidos elementos que respalden la declaración ante AFIP". Sobre este punto, el fiscal pidió que Boudou "justifique el origen" de los dólares "esa tenencia no tiene origen justificado", indicó. Sobre su ex novia



El departamento de la calle Bonpland a nombre de Kämpfer también es parte de las irregularidades. La operación se hizo por U$S 120.000 que se pagó con un préstamo de U$S 90.000 que realizó Sebastián Boudou (hermano del ex vice) y con ahorros de la periodista. "No se encontró acreditado el préstamo ni las condiciones y garantías acordadas, como tampoco la recepción del dinero ni la devolución del capital e intereses", señaló el fiscal citando el peritaje. Además, la pericia señaló la "inexistencia de la tenencia por parte de Kämpfer de los U$S 30.000". Esto fue cruzado con la declaración de bienes de ese año, 2010, de la ex pareja de Boudou, "que arroja un desfasaje de $ 316.428". Por ello consideran que "no está acreditada en la documentación analizada el origen de los fondos con los cuales se adquirió el inmueble" y que no hay manera de corroborar la existencia "del préstamos que sería para justificar bienes de ese período". En tal sentido, le piden a Boudou que justifique estas inconsistencias ya que en función de las fechas analizadas, "la nombrada mantenía una relación amorosa con el nombrado sospechándose su participación en la maniobra investigada". Su amigo y socio



En 2009 sobre los fondos incluidos en la Ley de Blanqueo se detectó que "no cuentan con documental que respalde la tenencia de $ 4.751.924 como también U$S 795.000". Este punto fue importante para los peritos porque en adelante Núñez Carmona consignó "aportes, aumentos de capital, constitución de sociedades y compra de bienes" y así logró declarar un incremento patrimonial del 214,75% en 2001 y que el mismo "no ha podido justificarse" siendo que declaró rentas por más de un millón de pesos "sin documentación respaldatoria". El fiscal Di Lello sospecha así, "del origen de los fondos" y pide al ex vice que por sus vínculos y negocios compartidos con Núñez Carmona, se expliquen "las inconsistencias señaladas". Fuente: Clarin