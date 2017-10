Sin marcos Detalles Publicado: Viernes, 27 Octubre 2017 19:23 Visto: 96 Twitter Mundo Acusan a un peluquero de infectar con SIDA intencionalmente a otros hombres El hombre le dijo a una de sus víctimas que era portador de HIV después de tener sexo. "Fui al baño y encontré el preservativo roto en el lavamanos", dijo el denunciante. El peluquero Daryll Rowe, de 26 años, que vive en Brighton, en la costa sur de Inglaterra, es acusado de infectar con SIDA a un joven e intentar hacer lo mismo con otros cinco. Después de entregar evidencias en la Corte de Lewes Crown, en esa localidad inglesa, el estudiante de 22 años dijo que conoció a Rowe a través de la aplicación para citas "Grindr" en enero de 2016 y que comenzó a “enloquecer” cuando encontró un preservativo roto en el lavamanos del baño después de haber tenido relaciones sexuales con él. En un video filmado durante una entrevista policial que luego se mostró al jurado, la víctima aseguró haber sentido dolor después de tener sexo con Rowe y que se le entregaron drogas antivirales para prevenir el contagio de HIV, como también tratamientos para el herpes genital. “Recuerdo que realmente no lo disfruté. Hubo momentos en que me quería levantar y salir de ahí”, dijo el joven en la entrevista. En una serie de mensajes de textos leídos en la corte se pudo constatar que el estudiante le preguntó a Rowe en reiteradas ocasiones si realmente tenía SIDA. “Sí, de hecho estoy infectado”, le respondió. El estudiante, que no puede ser nombrado por cuestiones legales, contactó a la policía luego de ver la apelación de un testigo que intentó obtener información sobre Rowe. Fuente: Minuto Uno Usuario Contraseña

Recuérdeme

Año XII | Copyright 2005-2017 EDITORIAL LA ISLA | Todos los derechos reservados

Oficinas Comerciales y periodística: Sarmiento 581 - 2º Piso "A"| Tel.: 0383-4425626

E-Mail: info@eldiariodecatamarca.com.ar