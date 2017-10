Sin marcos Detalles Publicado: Viernes, 27 Octubre 2017 19:22 Visto: 93 Twitter Nacionales Un cura asegura que Halloween es una "fiesta satánica" para "difundir el mal" Así lo expresó un sacerdote de Mendoza a través de un mensaje de WhastApp a días de que se realice la celebración. El párroco de la iglesia Nuestra Señora de la Candelaria, Miguel Ángel López D´Ambola envió un mensaje a través de WhatsApp a las familias cristianas que conoce para contar su versión de la historia que hay detrás de la celebración de Halloween. "Querida familia parroquial, como pastor y guía de la comunidad, debo transmitirles", comienza el audio. El sacerdote dice que es necesario preguntarse el origen y significado de Halloween y afirma que "no es una fiesta inocente, pues tiene un trasfondo de ocultismo propio de las corrientes satánicas. No es una fiesta inocente, porque es la noche del año nuevo para brujos y brujerías, que con determinados ritos invocan el poder del maligno". El sacerdote indica más que los niños "se unen a la difusión del mal como un vehículo inocente. Así obra el demonio" y agrega que "satanistas, ocultistas y adoradores del diablo se benefician con estas celebraciones y ponen una trampa para el alma". Al finalizar el mensaje dice: "Es mi responsabilidad explicarles esta situación, sé que debo advertírselos y cada uno en conciencia lo aceptará o no". Luego da la bendición y pide para que "podamos celebrar juntos lo que la Iglesia nos propone: la fiesta de Todos los Santos, donde es la alegría, la virtud y las cosas buenas las que se resaltan en las personas, y no los símbolos de la muerte y de la oscuridad". Fuente: Minuto Uno Usuario Contraseña

