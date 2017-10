Sin marcos Detalles Publicado: Viernes, 27 Octubre 2017 12:42 Visto: 61 Twitter Escándalo en Santa Fe Desplazaron a un fiscal que investigaba un caso de corrupción policial Se trata de Roberto Apullán, quien había ordenado detener a un comisario sospechado de coimas. Le retiraron la causa cuando iba a indagar al uniformado. Un escándalo judicial se desató ayer en Santa Fe. Luego de dos intentos fallidos, el fiscal Roberto Apullán se disponía a realizarle una declaración indagatoria al comisario Adrián Rodríguez, a quien detuvo en el marco de una acusación por cobrar coimas. La cita estaba planteada para las 8.30. Sin embargo, dos minutos después de la hora señalada, a las 8.32, el fiscal recibía una extraña notificación: lo separaban de la causa. Por tercera vez consecutiva, Rodríguez lograba evitar el procedimiento. Visiblemente fatigado, Apullán llamó la atención sobre lo sucedido en una rueda de prensa. La instrucción de “reasignación de funciones” la había ordenado su superior jurisdiccional, el fiscal regional de Santa Fe, Carlos Arietti. “Es la primera vez que me pasa algo así“, señaló. Tan marcado era su malestar que le consultaron por su estado de ánimo. “No siento nada, dormí mal”, fue la respuesta que encontró. En la audiencia dos veces reprogramada, Apullán se proponía avanzar en las imputaciones por “cohecho” contra el jefe policial de la Unidad Regional V, del departamento de Castellanos, con sede en Rafaela. El fiscal había ordenado la detención del comisario Rodríguez, en el marco de un allanamiento e investigación por el delito de “cohecho pasivo”. Apullán tenía en su poder otras dos causas contra el comisario. Un expediente vinculado a irregularidades con las llamadas horas “Ospe”, las extras de los agentes policiales. Y otra sobre el presunto desvío de fondos del programa de Iniciativas Comunitarias de parte de la Municipalidad. Apullán fue desplazado de todas. El ruido entre el fiscal y su superior regional ya había tenido un antecedente. Luego de ordenar la detención del uniformado policial, Arietti la deshizo y dispuso su libertad. Además, indicó que la figura de “cohecho” por la que era imputado el comisario se trataba de un error del Apullán. “Yo le había recomendado otra cosa“, dijo el funcionario regional sobre esa diferencia de criterios y la detención del jefe policial. Sobre el escándalo, Arietti señaló que el apartamiento de Apullán se enmarca en una reorganizaron de unas 2 mil causas que recaerán en la nueva unidad fiscal de delitos complejos. Además, precisó que su subordinado estaba fuera de la investigación desde el 12 de octubre pasado. “El imputado (Rodríguez) tiene varias investigaciones en curso. Lo que evaluamos fue justamente eso, la estrategia procesal que convenía para tener éxito. Por eso se adoptaron decisiones“, justificó. “Parece algo extraño pero es habitual“, advirtió el fiscal regional. “Yo permanentemente estoy dando órdenes a los fiscales, no es una situación excepcional”, añadió. Las tres causas contra el comisario Rodríguez afectan al poder político santafesino. Al gobierno provincial, porque no es la primera vez que hay jefes policiales involucrados en casos de corrupción. Y al gobierno municipal, por la denuncia de manejo discrecional de dineros públicos hacia estructuras políticas barriales. En una de las anteriores citaciones, la defensa del comisario Rodríguez logró demorar la declaración indagatoria al señalar que el efectivo no estaba “en condiciones físicas y psicológicas” para presentarse. En la conferencia de prensa, el desplazado Apullán defendió su trabajo realizado en la causa. “Entiendo, como hace la mayoría de mis colegas, que nosotros recibimos una comunicación de una denuncia de un hecho, frente a eso tratamos de conseguir la mayor cantidad de elementos para confirmar ese hecho; yo hice eso”, afirmó el funcionario judicial ante la consulta si creía que había cometido un error en las investigaciones. “Cumplí con mi desempeño“, concluyó. Fuente: Infobae Usuario Contraseña

