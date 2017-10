Sin marcos Detalles Publicado: Jueves, 26 Octubre 2017 18:58 Visto: 127 Twitter En su vigésima primera sesión El Senado aprobó la creación del Programa “Puna Limpia” en Antofagasta de la Sierra En el marco de la vigésima primera sesión ordinaria de la Cámara de Senadores presidida por la Senadora Patricia Sánchez de Polti, el Cuerpo aprobó tres resoluciones, entre ellas la iniciativa por la que se solicita al Poder Ejecutivo Provincial la creación del Programa “Puna Limpia”. eldiariodecatamarca.com.ar El proyecto del senador José Liquín tiene como finalidad “mantener libre de contaminación y adecuado tratamiento de los residuos sólidos urbanos en el departamento Antofagasta de la Sierra, el cual debe involucrar a los sectores oficiales, organizaciones libres del pueblo y todas las actividades que se desarrollan con participación de capitales privados”. En este sentido, considerando diversas normativas relacionadas al medio ambiente y cuidado del mismo, el Senador requiere realizar un estudio técnico y de factibilidad para crear en La Villa de Antofagasta de la Sierra un relleno sanitario, con el objetivo de realizar la disposición

final de los residuos sólidos, de tal manera que esta actividad no tenga impactos negativos en el medio ambiente. Por tal motivo, entre los artículos el legislador apela que mediante suscripción de Convenio de Colaboración Mutua entre la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable y la Municipalidad de Antofagasta de la Sierra, se lleven adelante programas destinados a conservar la Puna Limpia y se brinde asistencia técnica necesaria para la manipulación y autogestión de residuos sólidos urbanos que sean potencialmente reciclables. El proyecto del representante por Antofagasta de la Sierra señala asimismo la planificación y ejecución de acciones con la participación de todos los actores involucrados para la difusión del Programa y de la observancia que deberán tener los turistas y visitantes a las distintas zonas del departamento, sobre las normas que se establezcan a partir de convenios que se rubriquen.



De acuerdo con los fundamentos pronunciados “el departamento de Antofagasta de la Sierra es uno de los lugares que, amén de ser de los más bellos, se conserva aún en estado puro en el mundo entero”.



Ante esta realidad, el senador Liquin destaca que “la poca ocupación del territorio que por años fue una constante, ha permitido que el lugar se mantenga prácticamente inalterable en su fisonomía, mientras que ahora, que el departamento se muestra como un destino turístico cada vez más escogido y el incesante tráfico de vehículos por el incremento de la actividad minera, lo que lleva a pensar que muy pronto Antofagasta comenzará a tener uno de los problemas que padecen las localidades urbanas, como lo son sus residuos sólidos, su tratamiento y disposición final”.



“Es imperioso comenzar ahora a desplegar las acciones necesarias que tiendan a resguardar uno de los patrimonios de la provincia con mayor futuro”, enfatiza el Senador al tiempo de sostener la necesidad de tomar las previsiones considerando que el actual depósito de basura es a cielo abierto lo que ocasiona un gran perjuicio. Acueducto para Las Palmitas y Las Tejas



De acuerdo con la orden del día previsto para la jornada, también obtuvo luz verde el proyecto de resolución presentado por la senadora Patricia mediante el cual se solicita a la Provincia, la ejecución del acueducto para abastecer de agua potable a las localidades de Las Palmitas y Las Tejas, departamento La Paz.



El pedido, según explicó la legisladora, nace a partir de expresiones de los mismos vecinos que conviven sin el servicio y requieren una solución urgente.



“Ninguna de estas dos localidades cuentan con el servicio de agua potable, por lo tanto se abastecen de la misma con el agua que desde la Ciudad de Frías les hacen llegar en camiones cisternas con la cual llenan los tanques o los pozos y la usan para cuestiones de consumo o elaboración de sus comidas”, manifestó Sánchez haciendo hincapié en que no contar con el

suministro “los hace retroceder muchísimos años en el tiempo, además de poner el riesgo la salud de los vecinos”.



En el mismo sentido, la senadora comentó que si bien se encontrarían realizadas las perforaciones necesarias para poder concretar el sueño de tener agua en sus casas, escuela, posta sanitaria y todo lo que a la misma integra, “se necesita de una urgente ejecución para que los profesionales competentes puedan proceder con lo necesario para realizar esta obra y

poder seguir llegando a cubrir necesidades de lo más profundo de nuestra Catamarca”. Delegación de Rentas para la Villa de Ancasti



Continuando con el tratamiento de los temas, el Cuerpo de Senadores aprobó la instalación de una Delegación de la Administración General de Rentas en la Villa de Ancasti, conforme al pedido efectuado por el representante del departamento, Aldo Contreras.



En relación con la solicitud, el legislador explicó que si bien “se consideró a nuestras sierras como un lugar de pocas posibilidades, con producciones minifundistas que solo servían para la manutención de las familias, que las actividades económicas que se realizaban eran mínimas y que todo parecía que debía realizarse en el marco de la informalidad fiscal; hoy el departamento va incorporándose a los sistemas económicos de departamentos vecinos y de la capital provincial”.



Ante esto, el senador Contreras apuntó a los contratiempos que ocasionan los constantes viajes a la Capital que hacen que los productores deban comercializar vía informalidad, con la consecuente pérdida de utilidades.



“Otras de las demandas de mis conciudadanos para contar con la Delegación de Rentas, es poder cumplimentar con la exigencia impositiva sobre los inmuebles”, sostuvo al tiempo de agregar que la apertura de la Delegación vendrá a brindar soluciones al reclamo de los ancasteños y también al erario público, ya que esta medida permitirá mejorar la recaudación

tributaria. Piden fibra óptica para localidades de Tinogasta



Los legisladores incorporaron al Orden del Día y dieron tratamiento favorable al proyecto de resolución presentado por el senador Quintar, que solicita al Ejecutivo Provincial la inclusión de diversas localidades tinogasteñas a la Red Provincial de Fibra Óptica. La iniciativa apunta a garantizar el acceso en condiciones óptimas en el servicio telefónico y de internet en Cerro Negro, Salado, Banda de Lucero, La Puntilla, San José, El Puesto, Anillaco, Costa de Reyes, Fiambalá, Saujil, Medanitos, Palo Blanco, Punta del Agua, Mesada de Zárate, Antinaco, Las Papas, Aguas Negra, Tatón y Puerta de Tatón.



Además, el senador pidió la conexión al servicio de internet de manera gratuita en instituciones públicas provinciales y municipales y sin fines de lucro, que no cuenten todavía con este servicio, de acuerdo con lo establecido en el Decreto de creación de la Empresa de Telecomunicaciones Provincial.



El legislador remarcó que “en la era de las comunicaciones” es fundamental “brindar servicios esenciales a las comunidades del interior profundo”, subrayando que las comunicaciones en esas jurisdicciones es bastante precaria, “asimetría que perjudica notoriamente a los vecinos en su acceso a servicios de emergencia”, de salud, seguridad y comunicaciones familiares; además de aumentar la brecha digital en jóvenes y niños del Departamento. Declaraciones La Cámara alta dio aprobación a dos proyectos de declaración, el primero de ellos autoría del senador Edgardo Seco, tiene como objetivo "Declarar de Interés Parlamentario el Aniversario de Radio Valle Viejo"; emisora que el próximo 7 de Noviembre cumplirá 30 años de permanencia al aire, en el 104.1 del dial.



En este sentido, el legislador propuso que la Cámara de Senadores haga entrega de “una placa alegórica para ser colocada en sus estudios centrales” ubicados en San Isidro, Valle Viejo, “como homenaje ante tal acontecimiento”; y una copia del instrumento a su propietario, Ricardo Gómez.



En los Fundamentos de la iniciativa, el senador Seco repasó la historia de la emisora que, con “participación directa de la gente” logró un lugar de liderazgo en la sociedad catamarqueña, “idilio que se mantiene incólume en éstos tiempos, permitiendo que sea la radio más escuchada de la región” y “constituyéndose, claramente, en formadora de opinión” y erigiéndose con su crecimiento empresarial como una genuina fuente laboral para la “tranquilidad de varios hogares catamarqueños”.



En tal sentido, tanto el Bloque del FJPV y el Bloque del FCyS adhirieron a la iniciativa del senador Seco, destacando la trayectoria e importancia social de la emisora. La segunda declaración aprobada por unanimidad, iniciativa del senador Marcelo Cordero, refiere a “la presentación efectuada por las autoridades del Consejo Federal Vial y de la Federación Argentina de Trabajadores Viales, ante las autoridades del Congreso Nacional, solicitando el tratamiento del proyecto de Ley para la modificación de las Leyes Nº 24.699 y Nº 23.966. Se trata de las leyes nacionales que regulan el “Pacto Federal para el Empleo, la producción y el crecimiento, e Impuesto a los combustibles líquidos y gas natural, sobre su distribución”. En los Fundamentos que adjuntó al proyecto el senador Cordero, se indicó el trabajo que vienen realizando el Consejo Federal Vial y la Federación Argentina de Trabajadores Viales, orgánicamente con todas las Administraciones de Vialidad de las provincias, “con el fin de hacer relevamientos sobre el deterioro de la red vial jurisdiccionales y la necesidad de renovación del equipamiento vial”; gestiones que en lo que va del 2017 “no han obtenido respuestas satisfactorias”, siendo urgente implementar un plan de reparación de la red vial que sufrió deterioros por los efectos devastadores del clima a lo largo y ancho del País. Por otro lado, la modificación “tiene el propósito de corregir la inequidad que representa la actual distribución de lo recaudado por el impuesto al Gas Oil y a las Naftas, reasignando una parte de los recursos con la finalidad de fortalecer la participación de las provincias y sus organismos viales”. Por ello, los senadores provinciales instaron “a los representantes parlamentarios nacionales” de Catamarca, “a realizar gestiones legislativas orientadas a un pronto tratamiento del expediente”, que se encuentra desde el 23 de mayo de 2.016 en la Comisión de Presupuesto y Haciendas de la Cámara de Diputados de la Nación; y enviaron copia del Instrumento y sus fundamentos a las autoridades nacionales de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, como así también a los titulares de los Ejecutivos y Parlamentarios de todas las provincias argentinas y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Comunicaciones En el punto destinado a "Comunicaciones", el senador Edgardo Seco se refirió al derrumbe que tuvo lugar sobre el cauce del río Los Nogales, en la localidad de El Rodeo, el pasado jueves 19 de Octubre, y que tomó público conocimiento recientemente. Al respecto, el legislador ambateño expresó que ya se tomó conocimiento a través del intendente Armando Seco, representantes de Obras Públicas, Vialidad Provincial, la DASI, y en particular Defensa Civil de la Provincia. En este sentido, explicó que el día 20 se presentó el “Plan de Contingencia” elaborado por bomberos voluntarios rodeínos, para actuar en caso de emergencia, para prever riesgos y reducir daños ante un evento adverso, para coordinar de la mejor manera los pasos a seguir durante un siniestros, para salvaguardar la vida y los bienes de los pobladores. Puntualmente, el senador Seco aseguró que se está “trabajando activamente para cuidar la seguridad de nuestra población, ante posibles contingencias de la naturaleza.” Usuario Contraseña

Recuérdeme

Año XII | Copyright 2005-2017 EDITORIAL LA ISLA | Todos los derechos reservados

Oficinas Comerciales y periodística: Sarmiento 581 - 2º Piso "A"| Tel.: 0383-4425626

E-Mail: info@eldiariodecatamarca.com.ar