Sin modificaciÃ³n en los resultados del domingo

Escrutinio definitivo Sin modificación en los resultados del domingo De esta manera quedaron confirmadas las bancas obtenidas por el Frente Justicialista para la Victoria, el FCS-Cambiemos y el FUC. El escrutinio definitivo no modificó la distribución de los cargos obtenidos el domingo. El miércoles concluyó en sede de la Justicia Electoral Federal, sin ningún tipo de sorpresa, el recuento definitivo de votos de las elecciones generales del domingo que ratificó el resultado del escrutinio provisorio. En esa línea, el Partido Obrero no pudo conseguir los sufragios suficientes para pelear una banca en la Cámara de Diputados. Tampoco lo pudo hacer el Frente Cívico y Social-Cambiemos, que pugnaba para conseguir la cuarta concejalía en el Concejo Deliberante. De esta forma, Daniel Lavatelli (11° en la lista de diputados del FJV) se quedó con la banca 21° y Antonella Di Cesare (4° en la lista de concejales del FJV) se alzó con la banca 7° en el Concejo Deliberante de la Capital. En el caso del PO, si bien sumó votos y se acercó más a la banca 21°, el FJV también sumó adhesiones por lo que mejoró el promedio en el cálculo que se hace en el sistema D'Hont para repartir las bancas y se alejó de sus competidores. El Frente Justicialista para la Victoria se quedó con dos diputados nacionales, las intendencias de Mutquín y Los Altos, seis bancas de senadores, once lugares en la Cámara de Diputados y cuatro concejalías en la Capital. El FCS-Cambiemos, por su parte, se quedó con un diputado nacional, dos bancas en el Senado, nueve lugares en la Cámara de Diputados y tres concejales en la Capital. Por su parte, el Frente de Unidad Ciudadana ratificó su banca en la Cámara baja provincial. En la Capital se dieron los resultados más ajustados de la elección del domingo. Gustavo Saadi (FJV) se impuso a Eduardo Brizuela del Moral (FCS-Cambiemos) por 34.481 votos contra 34.134 (347 votos de diferencia). En diputados provinciales, el FCS reunió 33.983 votos contra 33.803 del FJV, (180 votos de diferencia). En la categoría concejales, el FJV también obtuvo el triunfo con 34.460 votos frente a 34.074 del FCS y de esta forma se quedó con cuatro bancas de concejales.

