Ahora Luis Barrionuevo quiere ser gobernador en 2019 Después de idas y venidas el dirigente gastronómico estuvo en Catamarca por las elecciones legislativas y revoleó la media para todos lados. Apareció Luis Barrionuevo y como de costumbre, revoleó la media para todos lados. - eldiariodecatamarca.com Como era de esperar Luis Barrionuevo efectuó declaraciones a la prensa durante su estancia en la provincia y desparramó "elogios" para todos lados: no se salvaron ni el Gobierno provincial ni la oposición. Responsabilizó al Gobierno por la pérdida de votos del FJV en la elección del domingo en relación con las PASO y manifestó que la Gobernadora debería realizar cirugía mayor en su gabinete de ministros, Al respecto dijo que El Gobierno se confió y no trabajó como lo debería haber hecho. "Después de la derrota de Ancasti recién se despertó. Ésa fue una derrota bastante dura porque tener todo el poder y perder el departamento es doloroso"-sostuvo. Por supuesto que el único que se salvó de las críticas fue su sobrino. "Los jóvenes de la Capital encabezados por Maximiliano Mascheroni fueron los únicos que se movilizaron. En el resto hubo mucha confianza ", agregó. Según Barrionuevo, existe mucho malestar en la dirigencia del justicialismo y esto se debe a que "hay funcionarios que tomaban mate cocido y ahora desayunan con champagne". En esa línea, pidió a la Gobernadora que busque "gente capaz y transparente". Luego el blanco de las críticas fueron los ex gobernadores Oscar Castillo y Eduardo Brizuela del Moral del Frente Cívico y Social. "Castillo tiene que hacer silencio. Él fue gobernador como fue (Eduardo) Brizuela del Moral y hoy Catamarca es un desastre total" "No me vengan a decir que en 20 años hicieron buena gestión, porque no es así", dijo, a lo que añadió "Esto es un tema que lo tenemos que resolver los peronistas para evitar que en 2019 vuelva a gobernar un radical". Finalmente Barrionuevo le pidió a Corpacci que también convoque a internas en el Partido Justicialista "para fortalecer al partido con nuevas propuestas y proyectos". En ese sentido, adelantó que se presentará para conducir el peronismo y posteriormente pelear por la candidatura a gobernador en 2019.

