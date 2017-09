Mauricio Macri sobre la detenciÃ³n de Medina: "No hay lugar para comportamientos mafiosos"

Sin marcos Detalles Publicado: Miércoles, 27 Septiembre 2017 18:37 Visto: 6 Twitter Nacionales Mauricio Macri sobre la detención de Medina: "No hay lugar para comportamientos mafiosos" El presidente se refirió a la situación judicial del sindicalista, titular de la Uocra en La Plata El presidente Mauricio Macri señaló hoy que "no hay lugar para comportamientos mafiosos", en relación a la detención de Juan Pablo "Pata" Medina, el sindicalista titular de la Uocra en La Plata acusado por lavado de dinero, extorsión y amenazas. "Lo que pasó en La Plata no es un accidente, es parte central por lo que estamos batallando, de los valores que necesitamos instalar en la Argentina. En la Argentina del futuro todos tenemos que trabajar dentro de la ley", planteó el Jefe de Estado durante un acto con empresarios que invertirán en investigación y desarrollo. Macri, además, consideró que la corrupción no es un tema que "solo afecte a algunos sindicatos". "También afecta a sectores del empresariado, de la Justicia, del mundo académico, del periodismo. Varios creen que tienen derechos especiales que trascienden las leyes de todos los días", señaló. Medina fue detenido anoche junto a su esposa, uno de sus hijos, su sobrino y su cuñado. Durante la mañana fue trasladado al juzgado de Quilmes para declarar ante el juez Luis Armella. Por otro lado, Macri destacó que la economía del país "arrancó" y aseguró que "la inversión está liderando la recuperación. La inflación mantiene su tendencia a la baja y eso confirma que estamos avanzando, generando un marco macroeconómico sano". En sintonía con el mandatario, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, afirmó que "en Argentina se acabó la impunidad". "Es alguien acusado de extorsión y de pertenecer a mafias que de alguna manera restringían las posibilidades de crear empleo en la Argentina, porque afectaban las inversiones y la posibilidad de que haya más construcción", consideró en una entrevista con América TV en relación a la situación del sindicalista. Por su lado, el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Marcelo Villegas, celebró hoy la detención del dirigente sindical. Además, destacó la necesidad de designar un veedor en el sindicato platense para "preservar los derechos de los trabajadores". "Es una mostruosidad que se generó al abrigo y al amparo de la impunidad que le dio la politica y la Justicia durante muchos años en este país", consideró el funcionario del gobierno de María Eugenia Vidal. Fuente: Infobae

