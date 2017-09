Sin marcos Detalles Publicado: Miércoles, 27 Septiembre 2017 10:32 Visto: 27 Twitter Nacionales Fueron a la comisaría a recuperar el auto robado, pero al salir ya no estaba Una pareja denunció el robo de su auto cerca del estadio de Rosario Central. Al otro día, el vehículo apareció abandonado en la puerta de una comisaría. Cuando fueron a retirarlo, descubrieron que se lo habían robado de nuevo. Una pareja fue a una comisaria de la ciudad de Rosario a retirar el auto que, un día antes se lo habían robado, y al salir de la seccional descubrieron que ya no estaba. Todo comenzó el pasado domingo cuando Carina y su marido fueron a la cancha de Rosario Central a ver a su equipo, que jugaba contra Banfield. Al salir del estadio, descubrieron que el auto ya no estaba donde lo habían dejado estacionado. Tras comprobar que el auto no había sido removido por agentes de Tránsito, denunciaron el robo del vehículo en la comisaría. Al día siguiente, un familiar encontró el Fiat Duna estacionado frente a la seccional 16ª y le aviso a la mujer que había hallado el rodado. Cuando el titular del auto fue a retirarlo, entró a la dependencia policial para hacer los trámites pero cuando salió el vehículo había desaparecido misteriosamente. “En 10 minutos, el auto no estaba más. Es de no creer”, dijo Carina en declaraciones al canal El Tres de Rosario.

Fuente: MinutoUno

Año XII | Copyright 2005-2017 EDITORIAL LA ISLA | Todos los derechos reservados

Oficinas Comerciales y periodística: Sarmiento 581 - 2º Piso "A"| Tel.: 0383-4425626