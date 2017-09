Uber: "Cometimos un error en la Argentina, pero queremos enmendarlo"

-驴C贸mo se maneja Uber con la regulaci贸n espec铆fica de cada pa铆s?

鈥 Lo que tratamos de pensar siempre es que al final de cuentas somos un servicio que existe como consecuencia de la insatisfacci贸n del pasajero y de su frustraci贸n por la falta de buenas opciones. Lo que Uber representa es una soluci贸n conveniente para los consumidores, lo que adem谩s se traduce en una gran oportunidad para los choferes. Pero hay un tercer elemento que consideramos grandioso y que tiene que ver con el impacto de Uber en las ciudades. Desde hace un tiempo hemos podido constatar beneficios concretos en la din谩mica de los centros urbanos en donde nos encontramos. Cuando reci茅n empezamos, 茅ramos solo una soluci贸n para la gente que necesitaba movilizarse. Ahora que crecimos, vemos el impacto positivo de las innovaciones de Uber en las grandes ciudades, y que van desde el Uber Pool (viajes que los pasajeros comparten en un mismo auto y a menor precio) hasta los desarrollos de veh铆culos aut贸nomos en los que estamos trabajando e invirtiendo. Entonces ahora los beneficios superan en mucho el mero servicio convencional con el que arrancamos. -驴C贸mo entra Buenos Aires en esa foto?

鈥 Creo que Buenos Aires podr铆a convertirse en un gran ejemplo de todo esto. Pero, por ahora, el servicio es muy limitado hasta que se logre resolver el asunto de las licencias. Estoy ansioso de poder llegar a un punto en la Argentina en donde podamos comenzar a hablar de la nueva generaci贸n en transporte. 鈥 El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires calific贸 como un "error" el modo que ingresaron a la Argentina. Dicen que perdieron la oportunidad de hacer las cosas desde un lugar de responsabilidad. 驴Qu茅 ocurri贸 para haber dejado esta impresi贸n en las autoridades?

鈥 Creo que la Argentina es un ejemplo de no haber sabido hacer un buen trabajo, de no haber tenido las conversaciones que deb铆amos tener con el sector p煤blico y con los dem谩s actores. Fuimos ansiosos, muy ansiosos, con el lanzamiento en Argentina. Comenzamos sin antes haber construido, como se debe, las relaciones que deb铆amos generar. Es algo de lo que aprendimos. Ahora, cada vez que pensamos en expandirnos a otras ciudades, siempre recordamos el caso de Argentina y nos decimos "antes de arrancar, respiremos hondo, vamos a hablar con las autoridades y les expliquemos bien de qu茅 se trata lo que queremos hacer". A veces igualmente nos dicen que no les gusta pero, al menos, tuvimos el di谩logo. S贸lo despu茅s es que podemos pasar a trabajar con los consumidores y decirles que es importante que ellos vayan y hagan escuchar su voz, que les hagan saber a las autoridades que ellos quieren que exista la posibilidad de contar con Uber. Como ves, se trata de un acercamiento totalmente distinto. Ese fue un error en Argentina. Tenemos la esperanza de poder enmendar el error que cometimos y demostrarle al gobierno que estamos ansiosos por trabajar juntos en una soluci贸n para poder estar debidamente regulados y alcanzar una instancia desde la cual podamos expandirnos hacia otras ciudades en Argentina, servir mejor a Buenos Aires, darles m谩s oportunidades a los conductores, y trabajar con las ciudades y los gobiernos para colaborar y hacer las cosas bien en conjunto. -驴C贸mo es hoy la relaci贸n de Uber con los taxistas?

La relaci贸n con los taxis en Argentina es algo que nos resulta familiar porque enfrentamos ese mismo de tipo de oposici贸n en todo el planeta. Es porque los taxistas miran a Uber como si fuera una amenaza. -驴Y son o no son una amenaza para los taxistas?

Bueno, yo creo que las opciones que abre la competencia son realmente importantes. Nosotros queremos liderar el mercado. Tambi茅n tenemos nuestra competencia en la forma de Cabify, Lift, etc. Pero eso nos hace mejores, nos lleva a esforzarnos por hacer un producto mejor para poder distinguirnos de la competencia. Eso mejora el precios, la calidad de servicio, las opciones para el cliente y crea muchas oportunidades diferentes para los conductores. En ese sentido competimos con los taxis y la competencia no es solo por los pasajeros sino tambi茅n por los choferes鈥 y eso es muy bueno para ellos. Esto nos mejora a todos. A m铆 me gustar铆a mucho poder trabajar en conjunto con la industria del taxi en Argentina para poder pensar soluciones e ir juntos a hablar con el gobierno y ver c贸mo podemos establecer reglas que hagan sentido para opciones como Uber y que, a la modifiquen ciertas regulaciones para los taxis, que tambi茅n deben ser repensadas, para asegurarnos que todos tenemos la mejor competencia posible. En los EEUU vimos que la industria del taxi se moderniz贸 y mejor贸 a partir de la aparici贸n de Uber, comenzaron a aceptar tarjetas de cr茅dito, a tener mejor servicio, etc. Washington DC es un excelente ejemplo de esto.Y a nosotros nos pasa los mismo con nuestra competencia. Es que precisamente parte del problema es que los taxistas entienden que la competencia que ustedes proponen es desleal鈥 Si es ese el caso, entonces debemos dirimir el asunto pensando en el consumidor.. Tal vez hay ciertas regulaciones de los taxis que deban ser revisadas. Pero, lo que no podemos hacer es privar a la gente de las cosas buenas que est谩n pasando en el mundo, solo por una legislaci贸n que no se adecua. Lo que debemos hacer es reformar la ley que regula los taxis y hacerla m谩s adaptada a los tiempos que corren. -驴Por qu茅 operan en la Argentina fuera del marco de la ley?

鈥 Nosotros nos arrepentimos de la forma en la que entramos en la Argentina. Deber铆amos haber tenido m谩s instancias de di谩logo con las autoridades de Buenos Aires. Haber hecho las cosas de otro modo nos hubiese permitido construir una mejor relaci贸n y la posibilidad de expandirnos al resto del pa铆s. Pero eso solo si hubi茅semos tenido el permiso para entrar. Creo que siempre que entramos en un mercado nuevo, lo que nos ocurre es que estamos demasiado temerosos por la reacci贸n y la presi贸n pol铆tica de los taxistas y que eso nos proh铆be entrar para siempre. Eso nos lleva a una sensaci贸n de urgencia por tratar de de empezar el negocio. Pero creo que, en el caso de Buenos Aires, definitivamente deber铆amos haber hecho las cosas mejor. Nos queda claro eso. Nos gustar铆a volver a acercarnos a las autoridades y reconstruir las relaciones. En este tiempo hemos hecho muchas mejoras en la compa帽铆a, tenemos un nuevo liderazgo y queremos trabajar en una renovada relaci贸n. M谩s all谩 de eso, estamos creciendo en Buenos Aires, estamos sirviendo a muchas personas 鈥 mucho menos de lo que podr铆amos y deber铆amos -. Pero, en una ciudad de la envergadura de Buenos Aires, se podr铆an hacer alianzas sumamente interesantes para todas las partes, mejorar el tr谩nsito, ofrecer un mejor servicio y crear excelentes oportunidades para los choferes.

Fuente: Infobae