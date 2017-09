Sin marcos Detalles Publicado: Miércoles, 27 Septiembre 2017 09:14 Visto: 58 Twitter Para alumnos de 6to. grado Corpacci inauguró nueva temporada en el CIIC La gobernadora de la provincia dejó habilitada la cuarta edición del programa “Jugamos, Aprendemos y Compartimos nuestras cosas”, que reúne a chicos de sexto año de la primaria de toda la provincia. La gobernadora Lucía Corpacci inauguró el lunes el nuevo ciclo en el CIIC. - eldiariodecatamarca.com El ciclo permite a los alumnos de este nivel disfrutar de vacaciones gratuitas en el Centro de Integración e Identidad Ciudadana (CIIC) por una semana, en la que además de paseo y recreación, se les realizan controles médicos integrales. Al momento de la inauguración la gobernadora Corpacci expresó que “para mí la primavera empezó hoy que abrieron las puertas del CIIC, sino no hubiera empezado la primavera, porque la alegría y la felicidad lo veo en sus caritas”. “Hay una sola palabra que resume lo que es el CIIC y es amor”, agregó para valorar el trabajo de quienes están al cuidado de los niños, ya que sin el aporte de todo el equipo de trabajo y las áreas que colaboran “esto no funcionaría de esta manera”. La Gobernadora destacó “aquí se hace el operativo más grande de atención primaria de la salud que tiene la provincia, de acá todos los chicos salen con su libreta sanitaria y todos los años entre 3.000 y 3.500 chicos se hacen todos los controles”. También agradeció luego a los jefes comunales, al recordar que “el primer año hubo intendentes que porque eran de otro signo político no mandaron a los chicos y los tuvimos que ir a buscar. Hoy están prácticamente todos y tiene que ver con superar mezquindades porque los únicos que se perjudican son los chicos”.

