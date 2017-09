Vuelve el festival de spots: en radio y TV, habrÃ¡ 76.828 horas para publicidad de campaÃ±a

Sin marcos Detalles Publicado: Martes, 26 Septiembre 2017 20:57 Visto: 22 Twitter Desde mañana Vuelve el festival de spots: en radio y TV, habrá 76.828 horas para publicidad de campaña Arranca mañana y seguirá hasta el viernes 20 a las 8 AM. Novedades en los frentes Si alguien tuviese que mirar y escuchar cada una de las repeticiones de todos los spots de campaña de los 203 agrupaciones políticas que competirán, en todo el país, en las elecciones del 22 de octubre, debería dedicarle 3.201 días de su vida. Casi 9 años de mensajes en voces en off, jingles, candidatos besando niños, discursos encendidos y postulantes hablándole a la cámara. El miércoles a las 7 AM arrancará la campaña en medios audiovisuales que terminará el viernes 20 de octubre a las 8 de la mañana y que, en todo el país, en radio y TV de cada una de las provincias, insumirá 76.828 horas. ​Con un período de campaña más extenso que en las primarias del 13-A, y menos listas en carrera -muchas quedaron en el camino por no superar el 1,5% en las primarias- la frecuencia de la aparición de los candidatos será mayor. A modo de ensayo, varios frentes ya pusieron a circular sus spots en redes sociales. La semana pasada apareció un corto de Cambiemos provincia de Buenos Aires que gira en torno a "ella", para hablar de la provincia, pero con una referencia latente a María Eugenia Vidal. Fue un anticipo como para calentar motores pero en la campaña formal, de medios, habrá un tono más clásico de presentación de los candidatos y con la presencia de la gobernadora pero sobre el final de cara aviso. Después habrá cambio aunque el slogan será, como en las PASO; "juntos es posible". En la variable nacional el macrismo pero incorporará un elemento novedoso: en los spots aparecerán imágenes, palabras y dichos de "gente" que filmó obras que se están haciendo. Parece, y quizá lo sea, una respuesta a Cristina de Kirchner que eligió a "gente" para que relate lo que los perjudicó de las políticas de Mauricio Macri y ahora Cambiemos usa el formato inverso: "gente" elogiando las obras del Gobierno. El fin de semana asomaron los primeros de Sergio Massa y 1Pais, en los que el dato político más potente es que casi no aparece Margarita Stolbizer, la compañera de boleta. Parece un mensaje para los votantes peronistas. Otro que mostró un anticipo fue Florencio Randazzo, que lanzó con un spot bastante curioso donde habla de locos y gatos, usando un término que se usa para referirse a Mauricio Macri. Es la primera pieza de una continuidad en las que irá enumerando motivos "para votar a Randazzo". Donde se mantiene el mutismo es en Unidad Ciudadana. Desde el sector de Cristina Kirchner avisaron que los spots serán con mayor protagonismo de la ex presidente que viene con agenda agitada y varios actos, a diferencia de las PASO donde prácticamente no se mostró. Fuente: Clarin

