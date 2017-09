Mendoza: condenaron a prisiÃ³n perpetua al karateka por el triple femicidio

Sin marcos Detalles Publicado: Martes, 26 Septiembre 2017 19:57 Visto: 28 Twitter Nacionales Mendoza: condenaron a prisión perpetua al karateka por el triple femicidio El acusado reconoció la culpabilidad del asesinato de su ex pareja y otras dos mujeres; y la tentativa de homicidio de los tres hijos de su ex pareja, en octubre de 2016. El profesor de artes marciales Daniel Zalazar fue condenado este martes a prisión perpetua por asesinar a puñaladas a tres mujeres y herir a dos niños en octubre último en la localidad mendocina de Trapiche. A la condena se arribó en un juicio abreviado entre la defensa del imputado, actualmente de 31 años y conocido como "el karateka", y la Quinta Cámara del Crimen de la provincia. Zalazar, quien nació en Catamarca, fue criado en Santa Cruz y hacía diez años que vivía en Mendoza, fue encontrado culpable de los asesinatos de Claudia Lorena Arias, de 31 años; Marta Susana Ortiz, de 45, y Cecilda Vicenta Díaz, de 90. También de tentativa de homicidio de los tres hijos de la primera víctima, entre ellos una beba de nueve meses y un niño de once años que resultaron heridos, durante el sangriento episodio ocurrido el 23 de octubre del año pasado. El episodio ocurrió en la vivienda situada en Entre Ríos 1867 adonde citó Claudia Arias, quien era alumna de artes marciales de Zalazar y había mantenido con él una relación sentimental, lo citó para hablar de la paternidad de su beba, que le adjudicaba. Aparentemente, la discusión entre la madre de la pequeña y el "karateca", que se negaba a reconocer la paternidad, determinó la masacre, de la que sólo pudo escapar ileso uno de los hijos de la mujer, de ocho años, que se escondió en el baúl de un auto estacionado en el garaje. El agresor escapó de la casa y acudió a un hospital, donde dijo que había sufrido lesiones durante un asalto, pero luego fue incriminado tanto por los dos niños varones, el herido y el que resultó ileso en el ataque, y quedó inmediatamente detenido. Fuente: Clarin

