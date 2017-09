Dijo que iba a llevar a su nieto al "curandero" y lo vendiÃ³ por 30 mil pesos

Sin marcos Detalles Publicado: Martes, 26 Septiembre 2017 19:57 Visto: 30 Twitter Santa Fe Dijo que iba a llevar a su nieto al "curandero" y lo vendió por 30 mil pesos El bebé fue rescatado. La mujer y la pareja que se lo había quedado fueron imputados por el robo, pero siguen en libertad. Un estremecedor caso conmueve a la región del centro de la provincia de Santa Fe y que expone una delicada situación de marginalidad y necesidad, ya que involucra a un bebé que fue vendido por 30 mil pesos a una familia de la ciudad de Esperanza. La criatura, que ahora tiene 6 meses de vida, fue rescatada y se encuentra bajo la órbita de la Subsecretaría de la Niñez. El viernes, una madre de 21 años, denunció ante el Ministerio Público de la Acusación, que su madre (la abuela del menor) se había llevado a su pequeño hijo a un "curandero" y nunca volvió. El caso contó con un accionar rápido tanto de la justicia como de las fuerzas de seguridad y profesionales del ministerio de Desarrollo Social por la gravedad y por haber un menor involucrado. Al otro día de la denuncia, personal de la Agencia de Trata de Personas de Santa Fe llegó hasta la vivienda de calle Gálvez al 1000, de Esperanza, encontró al bebé y a sus compradores, quienes admitieron, ante la policía y testigos, que lo habían comprado por $ 30 mil "porque la familia no lo podía mantener", dijeron. El matrimonio fue aprehendido e inmediatamente fueron por la abuela del menor, quien confirmó que la "venta" se hizo el 31 de mayo, en el contexto de una difícil situación económica y social. El monto final de la dramática operación habría sido acordado en $ 50 mil, pero hubo un segundo pago que no se llegó a concretar. "Al momento de ser sustraído, el menor tenía dos meses de edad", explicó la fiscal María Laura Urquiza a Clarín, según dejó constancia en la denuncia la mamá del bebé. "Ella misma relata que discute con su madre por su hijo y da cuenta de dónde se encontraba". Tanto a la abuela del pequeño como a los compradores se les imputó el delito de sustracción y retención de un menor. Sin embargo, para la fiscal del caso, la prisión preventiva para los imputados encontró un obstáculo pues de "las investigaciones realizadas no cuentan con elementos para sostener, con el grado de probabilidad que es necesario, que estas personas hayan actuado de la forma que prevé el código (retención, sustracción) para tipificar este delito, es por eso que se acordó una medida de menor impacto a la prisión preventiva". Fuente: Clarin

