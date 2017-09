EscÃ¡ndalo: ya explota la reventa de entradas para Argentina-PerÃº

Sin marcos Detalles Publicado: Martes, 26 Septiembre 2017 19:17 Visto: 32 Twitter Eliminatorias Escándalo: ya explota la reventa de entradas para Argentina-Perú Se agotaron rápidamente, y ahora en varios portales piden $4000 por tickets de $550. Las entradas populares para el partido que jugarán en La Bombonera el próximo 5 de octubre los seleccionados de Argentina y Perú, por la 17° fecha de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Rusia 2018, se agotaron este martes en veinte minutos. A las 12 comenzó la venta online y 12.20 había más de 100 mil personas que se quedaron sin comprar en la fila virtual. Y poco después empezó a gestarse una historia que no por antigua deja de indignar: la de la reventa. En esa última tanda se habían puesto a la venta las localidades más económicas de 550 pesos, y de 350 para los menores de 10 años. Por toda esta demanda, la reventa no se hizo esperar y apareció fuerte en los portales de venta online. Según una búsqueda del diario Olé algunos pedían hasta $4.000. En avisos en Mercado Libre se ofrecían a valores elevadísimos, por ejemplo la de $550 se puede encontrar en 4.000 pesos. También se venden las entradas para menores, que originalmente salían $350, a $1400. Las plateas, que rondaban entre los 1.500 y 4.800 pesos, ya se habían agotado la semana pasada en menos de una hora, por lo que ya oficialmente no quedan a la venta entradas de ningún tipo para el trascendental encuentro. Por otra parte, hace unos días la AFA había advertido acerca de una posible estafa con tickets falsificados. "Se trata de estafas con tickets falsificados en la web. Se procederá a retirarle las mismas a sus portadores y dar intervención policial a quien intente ingresar al estadio", avisó la AFA en su página oficial. "Ante la presencia de reventa de tickets apócrifos para el mencionado encuentro, advertimos que el día del partido se realizarán controles rigurosos en los accesos al estadio de Boca Juniors", se aclaró en el mensaje. "Visto la oferta de entradas en la WEB, se trata, en todos los casos, de estafas con entradas FALSIFICADAS y se procederá a retirarle las mismas y dar intervención policial a quien intente ingresar al estadio de Boca Juniors con una de ellas", se puntualiza y "se recuerda que sólo tendrán ingreso las entradas adquiridas en TICKETEK (Único Canal Oficial de Venta)". De todas maneras, el escándalo de la reventa ya está en marcha. Fuente: Clarin

