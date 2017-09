Sin marcos Detalles Publicado: Martes, 26 Septiembre 2017 19:17 Visto: 31 Twitter Radicalización del conflicto en la Patagonia Investigan si hubo envío de armas desde Argentina a los mapuches de Chile El Gobierno da crédito a una investigación de la Fiscalía. Esta posee mensajes de WhatsApp y Telegram de un grupo de líderes de esa comunidad detenidos, que darían cuenta de un comercio ilícito de armamento a través de la frontera. Mañana llega un funcionario chileno. El Gobierno argentino sigue de cerca y le da alto crédito a las conversaciones entre líderes de mapuches en Chile a través de los servicios de mensajería instantánea Telegram y WhatsApp en los que hay diálogos que dan cuenta de presuntas negociaciones para el envío de armas y munición desde Argentina a dicha comunidad. Así lo reconocieron altas fuentes a Clarín. A tal punto es la preocupación que este miércoles 27 la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, recibirá en su despacho al subsecretario de Interior trasandino, Mahmud Aleuy, para intercambiar datos y coordinar nuevas acciones. En base a esos mensajes encontrados a un grupo de líderes de dicha la comunidad mapuche chilena que fueron en estos días detenidos en el país vecino, la Fiscalía chilena ya investiga formalmente el presunto envío ilegal de armas desde Argentina a Chile por mapuches que en el país vecino ya se encuentran con prisión preventiva. Según pudo saber Clarín de altas fuentes locales, Bullrich, y el secretario de Seguridad Interior, Gerardo Milman, están al tanto hace días de éstos acontecimientos. Fuentes diplomáticas consultadas en Santiago de Chile y aquí están convencidas de que estos mensajes demuestran una coordinación ya consolidada entre los grupos radicalizados de la Patagonia argentino-chilena, que bajo consignas de querer conformar una nación mapuche, contra la opresión capitalista y la extranjerización de tierras, están cometiendo todo tipo de ilícitos. En él último capítulo de este conflicto, hace unas semanas en Chile hubo una quema masiva de casi 30 camiones, y también quema de iglesias. Allí son cientos los actos violentos ya judicializados. Aquí, como publicó Clarín, son más de 70. Según publicó el diario de Chile El Mercurio, en las desgrabaciones que demostrarían la existencia de un presunto comercio de armas entre los grupos de Chile y Argentina, se lee en una conversación del 4 de agosto pasado Matute (J.H.C.) “LISTADO: ESCOPETA 6, REVOLVER 10, PISTOLAS 12, FUSIL 2, MUNICIONES 250 CARTUCOS (SIC), APROX 550 BALAS 38, 84 balas 9”. Negro (H.LI.C): “de argentina me van a llegar” Negro: “el 15” Negro: “te envio” Negro: “te envio” Matute: “GRACIAS” Matute: “definiendo fecha”. ​Matute: “antes del 21” ​Negro: “te apoyo con 900 lucas” ​Matute: “NO PUEDE MAS” En las investigaciones publica El Mercurio no ha trascendido el remitente de esos mensajes de Whatsapp y Telegram. Pero la justicia chilena cree que el armamento solicitado estaría destinado a los diversos ataques perpetrados en la zona chilena donde son sumamente violentos. En el grupo que fue recientemente detenido hay ocho personas, entre diez sospechosos, algunos “prófugos”. Los carabineros le atribuyen los chat que hablan de un presunto comercio ilícito de armas de Argentina a Chile a los líderes de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) y Weichan Auka Mapu (WAM). Este último es un desprendimiento aún más radicalizado que el WAM. En Chile denominaron esta redada como “Operación Huracán”. Y en ella ya habían sido detenidos militantes incluso del Frente Patriótico Manuel Rodríguez y del Movimiento Izquierda Revolucionario. Todos los mensajes serán utilizados como prueba para acusarlos de delito de asociación ilícita con carácter terrorista. Según supo Clarín, una de las figuras que ambos gobiernos siguen con atención ahora es Fernando Jones Huala, hermano del detenido Facundo Jones Huala. Fernando viajo del 10 al 18 de julio a zona de Temuco. Estuvo desconectado. No se ha determinado qué actividades estuvo realizando en Chile. Entre tanto, Facundo J.H. se encuentra en medio de un juicio de extradición a Chile donde se lo quiere juzgar por actos que allí son considerados terroristas. En 2013, el líder de la Resistencia Ancestral Mapuche (el RAM es argentino) entró a la Argentina huyendo de la justicia chilena. Desde entonces logró sortear a la justicia hasta que fue detenido en julio pasado. La desaparición de Santiago Maldonado se produjo precisamente cuando sus seguidores reclamaban en la ruta, entre otras cosas, la liberación de Facundo J.H. En Chile el conflicto mapuche se metió de lleno en la campaña para las presidenciales de noviembre. De hecho el ex presidente y ahora candidato Sebastián Piñera buscó achacarle a Michelle Bachelet cierta "mano blanda" con el tema y dijo que bajo su mandato volverá a aplicar la ley antiterrorista para los mapuches que cometan estos ilícitos. Los chats que publicó El Mercurio

4 DE AGOSTO DE 2017 Matute (J.H.C.) “LISTADO: ESCOPETA 6, REVOLVER 10, PISTOLAS 12, FUSIL 2, MUNICIONES 250 CARTUCOS (SIC), APROX 550 BALAS 38, 84 balas 9”. Negro (H.LI.C): “de argentina me van a llegar” Negro: “el 15” Negro: “te envio” Matute: “GRACIAS” Matute: “definiendo fecha”. Matute: “antes del 21” Negro: “te apoyo con 900 lucas” Matute: “NO PUEDE MAS” 4 DE AGOSTO DE 2017 Matute: “el viernes de fuego es el 11” Negro: “tiene que estar coordinado con el de tirua”. Negro: “yo estoy pinchado... por eso hay que desviar” Matute: son muy wn los pakos” Negro: “lo aprendí en el Mir” Negro: “ni te pillan las armas” Negro: “te envio varios chip solo para que nos comuniquemos”. Negro: “solo usarlo 3 días y quemarlos” Negro: “clave guluche” Negro: “te voy a contactar a distintas hora” Negro: “cambia las horas del celular” Negro: “MAÑANA 11:30 HABLAMOS” 6 DE AGOSTO DE 2017 Negro: “guluche” Negro: “programaste viernes de fuego” Matute: “ruta 5” Matute: “miércoles me reuno con mi gente” Negro: “bien” Negro: “21 de agosto doy una charla” Negro: “santiago” Carlos: (No identificado. Hay un gif y un audio” Negro: “voy a buscar financiamiento” 6 DE AGOSTO DE 2017 Matute: “como va la cosa?” Mosko (J.H.M.): (hay un gif) Matute: “los espero en escuela” Matute: “CAMINO DE VUELTA ESTÁ LIBRE” Mosko: “si nos cruzamos con pakos kuliaos” Mosko: “quiero el fusil” Matute: (hay un gif) Matute: “cuanto les falta” Mosko: “20 minutos” Matute: “después de almuerzo vengan a mi casa” Matute: “con los chiquillos” Mosko: (hay un gif) 8 DE AGOSTO DE 2017 Negro: “cordinando (sic) 3 antes del 21” Negro: “simultaneos” CID (D.C.A.): “EXCELENTE” CID; (hay un gif) Negro: “LA LUCHA SIEMPRE” CID: (hay un gif) Negro: “el huen... anda con caga” Negro: “quiere mas” CID: “mándalo a la chucha” CID: “balsa con z” Negro: “no es confiable” Negro: “ya le pase $” Negro: “jose es mas confiable” Negro: “en este momento le están pasando $” 10 DE AGOSTO DE 2017 Negro: “guluche” Negro: “nos reunimos y decidimos” Matute: “que va a depender del clima y controles” Matute: “ta lleno de pakos kuliaos y ratis” Negro: “COMO??” Negro: “QUEDAMOS QUE EL VIERNES” Matute: “no te lo puedo confirmar” Negro: “LA CAUSA ES LA AUTONOMÍA” Negro: “DE NUESTRO PUEBLO” Negro: “Y TE PASE PLATA” Matute: “no fue mucho” Negro: (hay un audio) 19 DE AGOSTO DE 2017 Matute: “curiche quemo todo padre” Jaime (J.H.C.): “la cago el gueon” Jaime: “tiene cabros avispa” Matute: (hay un audio) Jaime: “tamos mal” Matute: “aca con cuea hay 5 camion” Jaime: (hay un audio) Matute: trana....” Jaime (hay un gif) Matute: “el la lleva” Fuente: Clarin

