Cae un tabÃº en Estados Unidos: los Marines tienen su primera mujer oficial

Sin marcos Detalles Publicado: Martes, 26 Septiembre 2017 19:16 Visto: 31 Twitter Otra valla derribada Cae un tabú en Estados Unidos: los Marines tienen su primera mujer oficial Una mujer causó una especie de revolución entre los Marines de Estados Unidos, después de superar el curso de infantería. Las clases duraron 13 semanas y están consideradas las más duras de las Fuerzas Armadas. Una mujer se convirtió en oficial y causó una especie de revolución entre los Marines de Estados Unidos, después de superar el curso de infantería. Las clases duraron 13 semanas y están consideradas las más duras de las Fuerzas Armadas, pues cuentan con una elevada tasa de suspendidos: el promedio es que el 10% de los inscriptos lo abandone después del primer día y sólo el 25% de los que participan lo pasan. Today, the first female Marine graduated from Infantry Officer Course.



Ooh-rah to the future infantry leaders. pic.twitter.com/iL1a8jsDsR — U.S. Marines (@USMC) 25 de septiembre de 2017 La teniente, de quien no se difundió el nombre y a quien se le confiará un pelotón de 40 marines, completó el curso en el centro de entrenamiento de Twentynine Palms, en California, junto a otros 87 colegas. Pero la ceremonia de finalización se efectuó en Quantico, en Virginia, con un "desayuno de guerreros" organizada por los diplomáticos. "Estamos orgullosos de usted", escribió en Twitter el comandante de los Marines, el general Robert Neller. Se trata de una credencial importante después de un año de críticas y escándalos entre los Marines, con 1.000 militares indagados por haber publicado online fotos de colegas desnudas. ​En su cuenta en Twitter, la infantería de Marina divulgó casi un minuto de video en el que se veía a la mujer entrenar en las montañas junto a sus compañeros hombres. Los Marines son el cuerpo de las Fuerzas Armadas que más se opuso a la apertura hacia las mujeres, sobre todo para los cursos como el de infantería. Los oficiales hombres se manifiestan desde hace años como opositores a la integración, temiendo la posibilidad de falsas acusaciones de acoso sexual y de tratamiento privilegiado para las mujeres Las cúpulas de los marines, sin embargo, no cedieron y condujeron una campaña de apertura, invitando a las mujeres a participar "sobre la base de la confianza en el liderazgo" .La caída del tabú en el prestigioso curso infantería, después de que al menos otras 32 mujeres lo intentaran sin éxito, llega a casi dos años de la decisión del Pentágono de eliminar las últimas restricciones para las mujeres en las Fuerzas Armadas. Los marines abrieron por primera vez el propio curso de formación para oficiales de infantería a las mujeres en 2012, sobre una base experimental El prestigioso curso requiere competencia en el campo, pero también fuerza física para transportar aparatos militares que pueden llegar a pesar hasta 70 kilos.El primer día del curso, aquel tras el que se registra la cifra más alta de abandono, prevé una jornada entera de una prueba de resistencia al combate, con recorridos con obstáculos, y una evaluación sobre la capacidad de ensamblaje de armas y de orientación. Fuente: Clarin

Año XII | Copyright 2005-2017 EDITORIAL LA ISLA | Todos los derechos reservados

Oficinas Comerciales y periodística: Sarmiento 581 - 2º Piso "A"| Tel.: 0383-4425626