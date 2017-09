Siete de cada diez trabajadores no logra cubrir la canasta bÃ¡sica

Sin marcos Detalles Publicado: Martes, 26 Septiembre 2017 18:41 Visto: 34 Twitter Nacionales Siete de cada diez trabajadores no logra cubrir la canasta básica El INDEC advirtió además que creció la desigualdad. El 10% más rico gana 20 veces más que el 10% más pobre. Hace un año esa relación era de 19 veces. Siete de cada 10 asalariados no logra reunir un ingreso mínimo que le asegure a una familia tipo no caer en la pobreza, según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dados a conocer este martes. Según el organismo que conduce Jorge Todesca, el 70% de los empleados ganaba hasta 14.724 pesos al cierre del segundo trimestre, mientras que el ingreso mínimo para superar la pobreza a esa fecha para un grupo familiar compuesto por un matrimonio y dos hijos era de 14.811 pesos. Si en cambio se toma el ingreso total de un hogar, la mitad de ellos queda en situación de pobreza al tener ingresos por debajo de los 15 mil pesos. En este escenario, el informe del INDEC indica que al cierre del segundo trimestre se agravó la desigualdad en la Argentina. El índice de Gini se ubicó en 0,428, contra 0,427 que se había computado en el mismo período del año pasado. Siempre de acuerdo al trabajo oficial, durante el segundo trimestre del año el decil más alto de la población ganó 20 veces más que el decil más bajo, empeorando la situación ya que un año atrás esa relación era de 19 veces. La situación se observa más desigual cuando se comparan los períodos en que los asalariados no cobran aguinaldos (primero y tercero de cada año) ya que la relación entre los ingresos del decil más alto y el más bajo trepa a 22 veces. El informe también refleja la dependencia de los deciles más bajos de los planes sociales y/o jubilaciones o pensiones, ya que en el primero de ellos, sólo 3 de cada 10 pesos que ingresa en un hogar obtiene proviene de un trabajo. Esa relación se reduce en cada segmento y en el tope de la pirámide 8 de cada 10 pesos que se obtienen provienen de una relación laboral. Cuando se evalúa la totalidad de los ingresos de los hogares, el 75% proviene de trabajos y el 25% de algún tipo de asistencia social. Fuente: Minuto Uno

