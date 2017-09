Sin marcos Detalles Publicado: Martes, 26 Septiembre 2017 12:47 Visto: 80 Twitter Entrega irregular de netbooks La directora del Miguel Cané dijo que “es una persecución” Natalia Robledo negó haber ordenado la carga en el sistema de su hijo y de los otros dos casos que provocaron la intervención del área de Educación. La profesora Natalia Robledo salió al cruce de las acusaciones por irregularidad en la entrega de computadoras. - eldiariodecatamarca.com En diálogo con el periodista José Alsina Alcobert durante el programa EN LA MIRA por LA ISLA FM, la directora de la escuela municipal Miguel Cané, Natalia Robledo, negó que las supuestas irregularidades detectadas en el listado de las netbooks, haya sido con su aprobación. “La carga la realiza una persona del establecimiento en forma conjunta con un representante del programa Conectar Igualdad. Pero jamás ordené que se incluya mi hijo ni los otros casos porque se que no corresponde”-agregó. Al respecto dijo que se está investigando de donde salieron los nombres “que figuran en el listado. Pero sé que esto es una cuestión personal. Es un escrache de una persona que cumple funciones en el establecimiento”. Aclaró que en las cajas no sale el documento sino el CUIT de la directora. “El tutor debe firmar tres comodatos. Se llenan para que cada padre. Quedan tres comprobantes. Por lo tanto no pude haber realizado esta burda maniobra”. De todos modos manifestó que “me puse a disposición de las autoridades y ya puse el abogado para hacer la denuncia penal. Sé que es Víctor Manuel Herrera, que ha pasado por diversos lugares del área de Educación, el que denunció y dio datos de menores”. “La exposición de los menores en las redes sociales es muy grave. Por lo tanto voy a accionar contra eso. No me explico tanto ensañamiento. Yo ya hice presentaciones en el área de Educación y espero que se aclare esta situación”-concluyó.

