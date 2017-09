Sin marcos Detalles Publicado: Martes, 26 Septiembre 2017 12:34 Visto: 376 Twitter En pleno acto Agentes de Tránsito escracharon al intendente Raúl Jalil Fue esta mañana cuando encabezaba la entrega de cascos con cámaras a agentes de las Guardia Urbana. El acto que armó el intendente Jalil este martes en la plaza 25 de Mayo no pudo haber salido peor. - eldiariodecatamarca.com Lo que en principio parecía iba a ser otro “gran” acto de la gestión del intendente de la Capital de Catamarca, Raúl Alejandro Jalil, terminó convirtiéndose en otro escándalo a los que nos tiene acostumbrado. Sucedió cerca del mediodía, cuando en el Paseo de la Fe en la plaza 25 de Mayo, se realizó el acto de entrega de los cascos con cámara para realizar foto multas por parte de la Municipalidad junto a funcionarios de Seguridad de la Nación. Pero las cámaras fueron a parar a agentes de la Guardia Urbana, lo que motivó la reacción de los agentes de Tránsito de la Municipalidad. Primero fue un motorista que en medio del acto empujó su motocicleta para que arranque porque dijo a viva vos que no tenía batería. Luego, mientras el representante de la Nación hacía uso de la palabra, los agentes comenzaron a exigir por indumentarias, mejoras en sus vehículos, condiciones de trabajo, por lo que el acto terminó en medio de una gran confusión. Cuando a duras penas los agentes tuvieron la oportunidad de hablar con el intendente Jalil, con LA ISLA FM como único medio presente, les prometió que en horas de la tarde se reuniría con los representantes gremiales y habló de la idea de fusionar a las dos direcciones. Sin embargo no supo explicar cómo se realizaría esta fusión y frente a los diferentes reclamos solo supo adelantar que va a reemplazar al director de Tránsito, cuando en realidad hace poco se hizo el reemplazo en esa área. Mientras tanto, quedaron expuestas durante el acto las condiciones en que trabajan los agentes. Camionetas sin freno de mano; sin luces reglamentarias; motocicletas atadas con alambre y el camión grúa con cables atando su carrocería.

