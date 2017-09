Apagaron un auto en llamas y encontraron un cadÃ¡ver en el baÃºl

Sin marcos Detalles Publicado: Martes, 26 Septiembre 2017 10:30 Visto: 23 Twitter Rosario Apagaron un auto en llamas y encontraron un cadáver en el baúl Un cuerpo sin vida fue hallado dentro de un coche, frente a un descampado. Los interrogantes del caso. Este domingo por la madrugada, los bomberos apagaron un auto que se incendiaba frente a un descampado y hallaron un cadáver en el baúl. De acuerdo con la mecánica y algunos hallados por los investigadores, no se descarta que se tratado de un ajuste de cuentas con un mensaje mafioso. Sin embargo, todavía hay varios interrogantes en torno al caso. "No sabía nada del auto, pero ayer como a las 12.30 se oyeron un montón de tiros en Rouillón y Doctor Riva. Siempre se escuchan tiros, todo el tiempo", dijo a La Capital de Rosario una joven vecina. A la 1.45 del domingo un llamado alertó sobre el incendio de un auto, cuando los policías llegaron encontraron el auto en llamas sobre la calle, frente a un descampado. De inmediato llamaron a los bomberos, que recién cuando lograron sofocar el incendio pudieron determinar que se trataba de un Fiat Siena. De acuerdo al acta policial, el vehículo no tenía patente con el dominio lo que inicialmente también imposibilitó conocer al titular. Mientras tanto, el cadáver fue remitido al Instituto Médico Legal para intentar identificarlo y corroborar la causa de la muerte, si falleció al incendiarse el auto o ya estaba sin vida al ser introducido en el baúl y si había sufrido heridas anteriores al momento en el que fue calcinado. Fuente: MinutoUno

Año XII | Copyright 2005-2017 EDITORIAL LA ISLA | Todos los derechos reservados

Oficinas Comerciales y periodística: Sarmiento 581 - 2º Piso "A"| Tel.: 0383-4425626