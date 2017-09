Magalí estaba doblando la ropa y la picó una araña: la internaron de urgencia

Lozada contó: “estuve internada 48 horas y confirmaron que me había picado algo porque los resultados del laboratorio dieron mal, tuve sangre en la orina, aunque no sabían con precisión qué tipo de araña fue la que me atacó” Todo sucedió luego de que sacara la ropa limpia que estaba colgada en la soga en el exterior de su casa. Al plancharla, sintió “un pinchazo” que automáticamente le dejó el dedo derecho morado. “Fue un dolor terrible, dolor muscular y luego sufrí mareos, yo sabía de estas arañas tan chiquitas que pican y uno puede no darse cuenta así que fui rápido a hacerme ver”, detalló al diario El Día. Los médicos le explicaron que al ser una picadura subcutánea los riesgos eran menores. Sin embargo, tuvo un seguimiento especial: “Cada dos o tres horas me sacaban sangre e iban viendo si bajaba el nivel de veneno en el organismo. También me sacaban fotos de la mano para mandarlas a un centro de toxicología. Me suministraron antibióticos, antiestamínicos y corticoides”, agregó Lozada. Tras una ecografía renal y otra abdominal, donde se constató que la paciente ya no tenía rastros del veneno, se le dio el alta, con la condición de que volviese ayer y hoy a realizarse controles para evitar cualquier complicación. Fuente: MinutoUno