Sin marcos Detalles Publicado: Martes, 26 Septiembre 2017 09:29 Visto: 51 Twitter Nacionales Santiago Maldonado: el nuevo juez no tiene casa, ni computadoras, ni auto para poder investigar El nuevo juez a cargo de la investigaci贸n de la desaparici贸n de Santiago Maldonado, Gustavo Lleral explic贸 a la C谩mara Federal de Comodoro Rivadavia sus dificultades para conseguir alojamiento en la ciudad de Esquel, debido a la "afluencia tur铆stica". El magistrado carec铆a de los m铆nimos elementos para ejercer su funci贸n. Pidi贸 computadoras, notebooks, grabadoras, filmadoras y un inmueble para todo su equipo. Adem谩s camionetas de tracci贸n 4 x4. No obstante dijo que procurar谩 trasladarse a Esquel lo antes posible. El viaje el juez Lleral lo har谩 en su veh铆culo particular para lo cual pidi贸 que se arbitren las medidas necesarias para notificar a la ART y seguros pertinentes. El juez pidi贸 agilizar los tr谩mites ante el Consejo de la Magistratura para obtener el alquiler de un inmueble donde alojarse para trabajar con su equipo. En una nota al presidente de la C谩mara, Javier Leal de Ibarra, el nuevo juez le comunica sobre el personal que lo acompa帽ar谩 a Esquel para hacerse cargo del caso Maldonado. Pidi贸 que se agilicen los tr谩mites burocr谩ticos y los 鈥渁delantos de vi谩ticos鈥. En la lista de pedidos figuran equipos inform谩ticos adecuados, computadoras, notebooks, impresoras, scanner, grabadoras, c谩maras filmadoras. Para su movilidad y traslado, solicit贸 camionetas de tracci贸n 4 x 4. Fuente: MinutoUno

