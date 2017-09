Piden embargar los bienes millonarios de Liuzzi, el segundo de Zannini durante el kirchnerismo

Carlos Liuzzi integra la lista de ex funcionarios que se hicieron ricos durante el kirchnerismo. Lleg贸 a la Casa Rosada en 2003 con apenas $265.000 y se retir贸 con dos departamentos lujosos en Puerto Madero, un spa en ese mismo barrio, campos en Mendoza, y acciones de varias empresas. Las gestiones silenciosas de su ex jefe, Carlos Zannini, en Comodoro Py casi lo dejan al margen todo. Dos jueces lo sobreseyeron, pero no lograron cerrar la causa por enriquecimiento. En ese expediente, la Oficina Anticorrupci贸n acaba de pedirle al juez Marcelo Martinez De Giorgi que le embargue los bienes a Liuzzi para asegurar el recupero del dinero, si alg煤n d铆a es condenado. Liuzzi finaliz贸 su gesti贸n como subsecretario de Legal y T茅cnica con un patrimonio declarado (se duplica si se tiene en cuenta los valores de mercado de las propiedades) de $8.940.611. Para la querella, que logr贸 mantener la causa activa, ya est谩n probadas una serie de inconsistencias patrimoniales "que denotan un incremento injustificado del patrimonio de Liuzzi y su esposa", la abogada Thaiss del Coraz贸n del Jes煤s Hidalgo. 驴Cu谩les son esas inconsistencias? 1) La compra de un departamento en Azucena Villaflor al 400, a la empresa Mulleris SA, por un valor de 808.000 d贸lares. La escritura se firm贸 en febrero de 2011. Para la Oficina Anticorrupci贸n, Liuzzi no contaba en ese momento con los fondos suficientes. "La compra del inmueble fue por un valor de $ 3.272.400 pesos y de acuerdo a lo declarado por Liuzzi en el a帽o 2010, 茅ste s贸lo contaba con acreencias con la empresa Mulleris SA por un valor de $ 938.088 pesos", dice la presentaci贸n a la que tuvo acceso Infobae. 2) La compra de un campo en Tupungato, en la provincia de Mendoza. Liuzzi tampoco logr贸 acreditar que tuviera suficientes fondos para esa operaci贸n. 3) La compra de un departamento, y cuatro cocheras, a nombre de su esposa en Olga Cossettini 1112. Esa propiedad habr铆a costado 330 mil dolares. Seg煤n la escritura, 220 mil d贸lares fueron abonados antes de la fecha de la escritura, y el resto el d铆a de la compra, a trav茅s de una hipoteca con el Banco Naci贸n. El primera dato sospechoso es que el vendedor fue Diego Mart铆n Scotti, cu帽ado de Liuzzi (es el esposa de la hermana). Pero tampoco cierran los n煤meros. La mujer de Liuzzi, echada de la Procuraci贸n del Tesoro durante la gesti贸n de Cambiemos, intent贸 justificar 987.800 pesos abonados antes de la escritura, a trav茅s de un mutuo que acord贸 con el vendedor, y otros 591.700 a trav茅s de ingresos propios. Pero sus declaraciones juradas muestran que no ten铆a ese dinero. "Surge de la declaraci贸n jurada presentada ante la AFIP del a帽o 2011 y de la DDJJ presentada ante la OA, que la Sra. Hidalgo s贸lo hab铆a declarado dinero en efectivo, por un valor de $ 200.000 pesos", concluy贸 la Oficina Anticorrupci贸n. 4) Liuzzi tampoco puede explicar c贸mo compr贸 un segundo departamento en el edificio de Azucena Villaflor al 400. Esa operaci贸n se concret贸 en marzo de 2013, a un valor de $ 7.500.000 pesos. Para justificar el dinero, Liuzzi siempre dijo que hab铆a vendido el primer departamento, pero la operaci贸n nunca fue probada ante la Justicia. Tampoco pudo probar otros ingresos que habr铆a utilizado para poder pagar el monto total. Su mujer, por ejemplo, habl贸 de ingresos por honorarios profesionales. Pero nunca aparecieron las facturas. El organismo que conduce Laura Alonso pidi贸 ahora que se dispongan medidas cautelares sobre el patrimonio de Liuzzi, su esposa, y de las sociedades que integran para evitar "posibles maniobras de insolvencia tendientes a hacer desaparecer los bienes con los que eventualmente los nombrados deber谩n responder". La decisi贸n est谩 en manos del juez Martinez de Giorgi. La causa de enriquecimiento il铆cito de Liuzzi ya lleva cinco a帽os. El ex funcionario fue sobrese铆do dos veces sin investigar lo suficiente. Sobre las cuentas bancarias, por ejemplo, no se hab铆an solicitado los 煤ltimos movimientos. Tampoco se hab铆a investigado el patrimonio de toda la familia en el per铆odo correcto. Oyarbide fue el primer juez que lo benefici贸 hasta que el esc谩ndalo de la llamada, en medio de un allanamiento, permiti贸 reabrir el expediente. Luego el juez Luis Rodr铆guez insisti贸 con el sobreseimiento. La C谩mara puso las cosas en su lugar. La Justicia tiene una tercera oportunidad. Fuente: Infobae