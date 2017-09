El Gobierno liberÃ³ los precios de las naftas: Â¿cÃ³mo impactarÃ¡ la medida en los surtidores?

El denominado "Acuerdo para la Transición a Precios Internacionales de la Industria Hidrocarburífera Argentina", que se celebró en enero de este año, contemplaba la revisión trimestral de precios en función de tres factores: la cotización del crudo, el precio de los biocombustibles y el tipo de cambio. El convenio advertía que si durante diez días consecutivos el precio internacional del petróleo quedaba por arriba de lo que se paga a nivel local, se "permitiría la liberación de los precios internos y de ese punto mantener la paridad con los mismos con un funcionamiento pleno de las reglas del mercado". De acuerdo con el Gobierno, esa condición se registró el pasado 13 de septiembre, por lo que a partir del domingo las empresas petroleras quedarán habilitadas para modificar el precio de venta de sus combustibles para el consumo del mercado automotor. ¿Qué impacto podría tener la medida en los precios? Según Aranguren, "muy poco". "Faltando tan poco para que termine el acuerdo, las empresas -especialmente en una etapa eleccionaria como estamos- no van a tomar ninguna decisión de esta naturaleza", explicó. Además, el ministro remarcó que el acuerdo quedará suspendido en tanto el precio internacional siga arriba del nacional. "Si no, el 1 de noviembre volverá a aplicarse el acuerdo y habrá un precio sostén", aseguró. Por su lado, el secretario de la Cámara de Empresarios de Combustibles, Raúl Castellanos, entiende que "no habría que esperar variaciones demasiado importantes en los precios de venta". "Creo que el mecanismo de revisión va a ser el mismo, pero seguramente será en tiempo real. Segmentado en períodos largos, seguramente el curso de los precios sea similar al actual", resumió. "En octubre aumentaría un 6%", estimó esta mañana en declaraciones a radio La Red. Castellanos no descartó que los valores al público puedan registrar una baja como la de abril pasado. "Si el precio del petróleo a nivel internacional baja, debería bajar el precio del combustible en la Argentina", razonó. Al mismo tiempo, aclaró: "Estamos en un país con un nivel de inflación importante, es un poco difícil pensar que vaya a bajar el precio, uno tendería a pensar que la cotización va a subir. A nivel internacional el petróleo no lo sabemos". Fausto Spotorno, economista jefe de la consultora Orlando Ferreres, opinó: "No creo que el aumento sea más fuerte de lo que venía e ocurriendo en el corto plazo". "El aumento estará más cerca del 10% que del 15% en octubre. depende de cuál será el precio internacional que estés tomando", sostuvo. "Si comparas con los países limítrofes, el único más caro es Uruguay; Brasil y Chile están mas baratos", graficó. Spotorno recordó que, desde la salida del cepo cambiario, el Gobierno ajustó el precio de los combustibles entre un 7 y 8% por trimestre. "El dólar pasó de 9 a 15 y las naftas no corrigieron todo eso", apuntó. "Con las correcciones trimestrales, el Gobierno fue acercándose. Ahora que llegaron a los niveles en que deberían estar, se decidió liberarlos y que haya competencia en el mercado internacional", analizó. El economista calcula que "el impacto será de entre un 2 y 3 décimas sobre el IPC general de octubre". "En julio, con el último aumento que fue del 7%, el impacto fue de 2 décimas", recordó. El economista jefe de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) Daniel Artana dijo: "Si uno aplicaba la fórmula, los combustibles en octubre tenían que subir. Con la liberación no sabemos, va a depender de lo que se determine el mercado". "Creo que es difícil que bajen. Si no los liberaban, iba a ir para arriba por la fórmula. Capaz que ahora no sube tanto, o no sube, o sube más", añadió. Fuente: Infobae