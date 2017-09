Nueva suba del dÃ³lar, que llegÃ³ al valor mÃ¡s alto tras las PASO

Sin marcos Detalles Publicado: Lunes, 25 Septiembre 2017 19:46 Visto: 29 Twitter Finanzas Y Negocios Nueva suba del dólar, que llegó al valor más alto tras las PASO La divisa norteamericana ascendió 17 centavos en bancos de la City porteña, a $17,76 para la venta en promedio. Fuerte demanda por cobertura en el mercado mayorista El precio del dólar inició las semana con renovada alza en el mercado minorista, a $17,76 para la venta y $17,29 para la compra, según el promedio de bancos y casas de cambio del microcentro porteño. La divisa sumó 17 centavos en la rueda, con lo que acumuló un incremento de 49 centavos (+2,8%) en los últimos seis días de operaciones, para alcanzar su valor más alto después de las elecciones primarias. Sin embargo, el billete verde suma una ganancia de 10,1% desde que empezó el año, unos siete puntos menos que la inflación del período, y todavía debajo de su precio máximo del año, de 18,05 pesos el 9 de agosto último. El repunte del dólar se produce en circunstancias particulares, pues la inversión en la divisa de EEUU tiene el desincentivo de tasas altas en pesos, por encima de 27% anual en el mercado secundario de LEBAC, que se va a mantener hasta fin de año. "No están dadas para nada las condiciones para un relajamiento de la política monetaria en los próximos meses", enfatizó esta tarde el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, en la apertura de las Jornadas Monetarias y Bancarias 2017 en la sede la entidad. En el mercado mayorista el dólar se operó al cierre a $17,525, con una ganancia de 21 centavos respecto del viernes. Una mayor demanda en el segmento interbancario, a la par de un retroceso de las liquidaciones de exportadores, presionaron para esta suba del precio de 1,2 por ciento. El salto del dólar estuvo acompañado por un consistente monto operado, USD 606,1 millones en el mercado de contado (spot), mientras que en futuros en el Mercado Abierto Electrónico (MAE) se pactaron USD 22 millones y otros USD 762 millones en el ROFEX. "La moneda estadounidense retornó a la tendencia alcista que había perdido en las semanas posteriores a las PASO, ante una demanda más activa por cobertura de parte de bancos y empresas", refirió Research for Traders. "En sintonía con el resto del mundo, el dólar se afirmó en la plaza local de la mano de una demanda muy activa. El dólar volvió a niveles de fines de julio pasado, poco antes de registrar máximos históricos antes de las PASO de agosto", resumió Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio. "No es un movimiento que nos sorprende y que creemos que responde a un reacomodamiento del mercado", expresó Sabrina Corujo, research manager de Portfolio Personal, quien identificó a la "volatilidad" como una condición del mercado hasta las elecciones del 22 de octubre. "No cambia nuestra visión de una tasa que seguirá ganando a la devaluación y la inflación en los próximos meses", añadió. La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), entidades que representan más del 40% de las exportaciones argentinas, ingresaron divisas por $406,5 millones la semana pasada. El monto liquidado por los agroexportadores desde comienzos de año hasta el 22 de septiembre ascendió USD 17.178,9 millones, un 9,5% menos que los USD 18.807,2 millones ingresados en el mismo período de 2016. Los agentes cambiarios suponen que el BCRA estará dispuesto a mantener la tasa de interés referencial, la del corredor de pases a 7 días, en el 26,25%, unos nueve puntos por encima de la inflación proyectada para los próximos 12 meses, según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) de agosto, en 17,1 por ciento. "Con un nivel de tipo de cambio cercano a nuestra estimación para fin de año ($17,50 por dólar), sumado a la expectativa de que las tasas se mantengan elevadas por los próximos cinco meses, los bonos en pesos continuarían superando la performance de los bonos en dólares", indicó un reporte de Puente SA. Por la baja del precio de las acciones argentinas en Wall Street y los precios sostenidos en la Bolsa porteña, el "contado con liqui", tipo de cambio implícito en la valuación de activos financieros, saltó 18 centavos, a 17,42 pesos. En el reducido mercado paralelo el dólar "blue" terminó a 17,97 pesos. Fuente: Infobae

