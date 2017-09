Chile no invitarÃ¡ a ningÃºn presidente de la regiÃ³n para la visita del papa Francisco

Sin marcos Detalles Publicado: Lunes, 25 Septiembre 2017 19:46 Visto: 28 Twitter Mundo Chile no invitará a ningún presidente de la región para la visita del papa Francisco Lo dejó en claro el presidente del Episcopado chileno ante autoridades de la Cancillería argentina. Se trata de una visita pastoral que no quieren mezclar con la política regional El gobierno de Chile no invitará a Mauricio Macri ni a ningún otro jefe de Estado a Santiago para la visita que el papa Francisco realizará al país trasandino entre el 15 y 18 de enero del año próximo por tratarse de un "viaje pastoral" y no de una visita de Estado. Así se lo hizo saber a un grupo de dirigentes de la Iglesia y a funcionarios de la Cancillería argentina el Director Ejecutivo de la Comisión Episcopal chilena Javier Peralta, que es uno de los organizadores del viaje. Durante una reunión que realizó en los primeros días de septiembre en Chile convocada por el Instituto del Diálogo Interreligioso, se comunicó la decisión de la Iglesia chilena de no convocar a ningún jefe de Estado a la visita papal en enero. Durante ese encuentro, liderado por Peralta, estuvieron presentes el subsecretario de Culto de la Nación, Alfredo Abriani; el embajador argentino en Chile, José Octavio Bordón González y las autoridades del Instituto de Diálogo Interreligioso, el presbítero Guillermo Marcó, Omar Abboud y rabino Daniel Goldman. También participó el embajador chileno ante la Santa Sede, Mariano Fernández. Allí, se valoró la cultura del encuentro y el diálogo entre diferentes credos, pero se dejó en claro que Chile no quiere mezclar lo que será una "visita pastoral" del Papa con una visita de Estado que puede hacer Francisco a otros países, pero que no será el caso de Chile. Tradicionalmente, cuando un jefe de Estado o el Papa realizan una misión oficial, los presidentes de los países limítrofes al receptor tienen prioridad para presenciar el encuentro bilateral. En este caso serían Argentina y Bolivia. Sin embargo, una destacada fuente de Cancillería expresó a Infobae que "Chile tiene bien en claro que no quiere mezclar la visita pastoral con la política regional y por ello se definió que no habrá invitación alguna ni a Macri ni a Evo Morales ni a otros presidentes de la región para la visita de Francisco". La información fue ratificada también por la diplomacia chilena. Sucede que el gobierno de Michelle Bachelet se encontrará ante una grave diyuntiva si decide invitar a jefes de Estado. En el ámbito diplomático, explicaron que si Chile decidiera invitar a Macri y a Morales se generará un fuerte malestar entre los feligreses chilenos, ya que el presidente boliviano pidió una mediación papal por el reclamo histórico de Bolivia a Chile por la salida al mar. Y cualquier gesto de Morales en territorio chileno por este conflicto podría opacar la visita del Sumo Pontífice, evalúan los diplomáticos chilenos. A esto hay que sumarle que Morales tiene programada una visita al Papa en diciembre y no se descarta que Francisco se incline por aceptar la mediación que el presidente de Bolivia le realizó con respecto a la salida al mar. En caso de que esto ocurra, la presencia del mandatario en Chile sería aún más incómoda. Por otro lado, si la diplomacia chilena quisiera invitar solamente a Macri, ese hecho será visto como un desaire a Bolivia. Ante este problema, definió que no habrá invitación alguna a jefes de Estado para el viaje de Francisco. En diálogo con la agencia Télam, Peralta fue categórico en su lenguaje diplomático cuando habló del tema: "La visita del Papa será un encuentro con el país, y no internacional. No habrá desde la Iglesia invitaciones formales a nadie más que a miembros de las conferencias episcopales de la región, como se suele hacer". Y dejó abierta la "llegada de todos los fieles de Chile y otros países que deseen encontrarse con el Papa". Este fue el mensaje, aunque un poco más explícito, que dejó la Iglesia chilena a la diplomacia de la Argentina en el encuentro Interreligioso que se hizo en Santiago a principios de mes. El viaje del Papa se realizará en un momento muy particular de Chile: se hará luego de las elecciones presidenciales pero a dos meses de la asunción del nuevo jefe de Estado. Por este motivo es que tampoco la presidenta Michelle Bachelet quiere involucrarse en un problema diplomático si invita a Morales o deja de invitarlo y en cambio invita a Macri. Fuente: Infobae

Año XII | Copyright 2005-2017 EDITORIAL LA ISLA | Todos los derechos reservados

Oficinas Comerciales y periodística: Sarmiento 581 - 2º Piso "A"| Tel.: 0383-4425626