Corea del Norte advirtiÃ³ que tiene derecho de disparar a los bombarderos de EEUU porque Trump "ha declarado la guerra"

El presidente Donald Trump "ha declarado la guerra" a Corea del Norte, según consideró este lunes el canciller norcoreano, por lo que el régimen comunista se atribuyó el derecho de disparar a los bombarderos estadounidenses que vuelen cerca a la península coreana, por más que no estén en su espacio aéreo. Ri Yong Ho, quien todavía está en Nueva York luego de su discurso del sábado en la Asamblea General de la ONU, explicó: "Trump declaró que nuestro liderazgo no estaría alrededor por mucho tiempo más. Declaró la guerra a nuestro país". "Todos los Estados miembros y el mundo entero debería recordar claramente que fuer Estados Unidos el primero en declarar la guerra a nuestro país", dijo Ri afuera del hotel donde está alojado. "Desde que los Estados Unidos declararon la guerra a nuestro país, tendremos todo el derecho a tomar contramedidas, incluido el derecho a derribar bombarderos estadounidenses, aunque no estén dentro del espacio aéreo de nuestro país", aseguró. El domingo, en una escalada de retórica entre Washington y Pyongyang, el mandatario se expresó en su cuenta de Twitter para condenar el mensaje de Ri en las Naciones Unidas. Just heard Foreign Minister of North Korea speak at U.N. If he echoes thoughts of Little Rocket Man, they won't be around much longer! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 de septiembre de 2017 "Acabo de escuchar al Ministro de Exteriores de Corea del Norte hablar en la ONU. ¡Si representa el pensamiento del hombrecito cohete, ellos no durarán mucho tiempo más!", escribió. El sábado, el Pentágono anunció que aviones militares habían volado cerca de las costas de Corea del Norte con la intención de enviar un "mensaje claro" al régimen de Kim Jong Un. "Esto es lo más al norte de la Zona Desmilitarizada que haya volado jamás ningún caza o bombardero estadounidense en la costa de Corea del Norte en el siglo XXI y subraya la seriedad con la que nos tomamos el comportamiento imprudente de Corea del Norte", explicó una vocera del Pentágono, Dana White. En tanto, el martes Trump destacó en su debut ante la Asamblea General de la ONU que si Corea del Norte insiste en su postura de desarrollo de su programa nuclear y el lanzamiento de misiles, Estados Unidos "no tendrá otra opción que destruir totalmente" al régimen de Kim Jong Un, a quien llamó "hombre-cohete" y consideró que "está en una misión suicida". Según declaró Ri , esas palabras son "claramente una declaración de guerra" contra el régimen de Pyongyang, y recordó que la carta de Naciones Unidas autoriza a sus países miembros a defenderse. Fuente: Infobae

