Araceli Fulles: liberan a cuatro de los cinco detenidos por "fallas en la investigación"

A casi cinco meses del hallazgo del cuerpo de Araceli Fulles, semienterrado bajo escombros en el fondo de una vivienda de San Martín, sólo sigue preso el dueño de esa casa: Darío Badaracco. Es que en las últimas horas los otros cuatro detenidos por el femicidio de la joven estrangulada fueron liberados por la Cámara de Apelaciones de San Martín tras un duro informe. La resolución de la Sala I de la Cámara fue lapidaria: consideró que por la "ineficiencia del sistema investigativo" no pudieron obtenerse las pruebas necesarias para probar la participación de estos cuatro sospechosos en el hecho. La falta de los resultados de los peritajes a casi seis meses del femicidio, la mala conservación de las muestras recolectadas en el lugar del hallazgo del cuerpo y el sembrado de "falsas pistas", fueron los argumentos exhibidos por el presidente de la Sala, Carlos Hermelo, al que adhirieron sus colegas Javier Mariani y Patricia Toscano. La resolución llegó luego de analizar los 24 cuerpos del expediente a raíz de las apelaciones a las prisiones preventivas dictadas en primera instancia contra los acusados Hernán Alberto Badaracco (38) -hermano del principal acusado-; Carlos Damián Cassalz (34), Marcelo Ezequiel Escobedo (37) y Hugo Martín Cabañas (46), informaron fuentes judiciales a Télam. La defensa de Darío Badaracco (29), el dueño de la casa donde fue hallado el cuerpo de Araceli (22), cuya defensa no apeló la prisión preventiva por lo que es el único que sigue preso. La prisiones preventivas de los cinco sospechosos habían sido dictadas el 5 de junio pasado por el juez de Garantías 1 de San Martín, Martín Porto, a pedido de la fiscal de la causa, Graciela López Pereyra, quien les atribuyó los delitos de homicidio agravado por femicidio y por la participación de dos o más personas, con penas de reclusión perpetua. Pero los camaristas liberaron a los cuatro al considerar las deficiencias detectadas en torno al trabajo de los agentes estatales -fuerzas de seguridad y peritos- que no permitieron obtener las pruebas necesarias que sustenten la prisión preventiva de los acusados, motivo por el cual ordenaron investigar la posible comisión de un delito de acción pública. "Las agencias estatales encargadas específicamente de la investigación no le acercaron a la fiscal -con la celeridad que el caso impone- las correspondientes diligencias que ordenara", esgrimieron. Como ejemplo, subrayaron lo que le sucedió al Perito del Laboratorio de Genética Forense de la Superintendencia de Policía Científica: “Al analizar las diferentes evidencias físicas relevadas, observa con relación a los elementos que ha de peritar que 'este modo de conservación no cumple con los requisitos de conservación de los protocolos de recolección de muestras para ADN según convenio marco entre Ministerio de Seguridad y Procuración'". Esas pruebas aludidas, aclararon los camaristas, son las que precisamente probarían la presencia de la víctima en el lugar donde se presume fue asesinada. Por tal motivo, en sus fundamentos, el juez Hermelo expresó: "No puedo más que concluir que debido a la ausencia en autos del resultado de gran cantidad de diligencias probatorias, dada la ineficiencia del sistema investigativo de esta Provincia basada en el accionar de las agencias estatales que laboran en el campo específico de la recolección de probanzas, los imputados por los que aquí viene cuestionada su medida de coerción no pueden permanecer privados de su libertad, al menos no, en este contexto". En la misma resolución, los jueces recomendaron a la fiscalía que urja las diligencias ordenadas y que quedaron pendientes de producción y que la Fiscalía General inicie una investigación por las irregularidades mencionadas, ante la probable comisión de un delito de acción pública. El crimen de Araceli causó conmoción. La chica había sido vista por última vez la madrugada del 2 de abril en una plaza cercana a su casa de San Martín, pero su cuerpo fue hallado 25 días después por los perros rastreadores de Punta Alta. El cadáver estaba debajo de unos escombros en el patio de la casa de Darío Badaracco, en Alfonsina Storni 4477 de José León Suárez. La autopsia determinó que la causa de la muerte fue “asfixia mecánica” por “estrangulamiento a lazo” con un elemento compatible con precintos plásticos. Badaracco declaró tres veces como testigo antes de ser imputado, la última vez el mismo día del hallazgo del cuerpo, pero se mantuvo prófugo hasta que la noche del 28 de abril, cuando fue detenido detrás de la villa 1-11-14 del Bajo Flores porteño gracias a una vecina que lo reconoció por la calle. La mujer de Badaracco reconoció ante la Justicia que había mentido en su primera declaración para favorecer a su marido y que tenga coartada. Claudia Guzmán dijo que la verdad era que la madrugada en la que se cree ocurrió el crimen ella no estuvo con Badaracco en la casa de José León Suárez e, incluso, un día antes del hallazgo del cadáver su pareja le había pedido que consiga un albañil para hacer una losa en el sitio donde los perros encontraron enterrado el cuerpo de Araceli.