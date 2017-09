"Yo no quiero vivir más": el conmovedor relato de una nena víctima de bullying

“Me quise matar con pastillas”, dice entre llantos y mucha angustia una pequeña de nueve años. Se lo cuenta a su madre que sostiene el celular para grabarla. No es una charla íntima. La madre, resignada por no encontrar respuestas en ningún lado, elige la red social Facebook para que primero ese registro golpee en cada rincón de la ciudad de Santa Fe y luego tenga un impacto nacional, como lo está teniendo. Como consecuencia del bullying, la nena decidió quitarse la vida. Su infancia, lejos de representar una de las etapas más felices, se convirtió en un calvario. Esta mañana, el director de la Regional IV del Ministerio de Educación de la provincia, Juan Cruz Jiménez, dijo que "no vamos a confrontar, si la escuela no reaccionó a tiempo vamos a hacer lo que tenemos que hacer en la vía disciplinaria". La menor cursa en el cuarto grado de la escuela Esperanza Solidaria, en el norte de la ciudad y hace unos días tomó 10 pastillas de clonazepam para intentar suicidarse. Cuando la mamá regresó de su trabajo, notó una conducta extraña en su hija, que había quedado en su casa junto a sus dos hermanas mayores, con un comportamiento exaltado. La llevó al hospital Mira y López, donde le realizaron un lavaje de estómago y quedó internada. Ya de vuelta en su casa, la madre grabó el video, que subió a su cuenta de Facebook. “Me muero de vergüenza de exponer a mi hija así, jamás público nada personal, pero yo hoy hubiera llorado a mi hija muerta por unos pendejos crueles. Lo que dice en el video no es ni la mitad que me contó, le hice repetir algunas palabras. Si la cambio de escuela hay otras nenas de su curso que pasan por lo mismo. Es injusto porque ella quiere a sus compañeros, por cinco pibes que se creen vivos”, escribió en su muro la mujer. “Yo te voy a hacer unas preguntas y quiero que respondas qué te pasa”, comienza el video. “En la escuela me dicen gorda, me ponen la traba y me caigo y dicen terremoto... y yo no quiero vivir más”, explica la víctima con resignación en otro tramo del video. -¿Les contaste a tus maestros? -le pregunta la madre. -Les conté pero nos retaron a nosotras y a los varones no le dicen nada -responde la pequeña. Para la familia, no queda otra alternativa que cambiar a la menor de escuela. Con ella también lo haría su otra hija, dos años mayor que la víctima. En el video la menor reconoce haber ingerido pastillas para terminar con su vida. “Me quise matar con pastillas”, recuerda con profundo dolor. “Ya se va a terminar, mi vida, todo esto”, le dice a su madre en el video del que hoy habla toda la región y que expuso una realidad que padecen millones de chicos en el país. Por su parte, el funcionario del Ministerio de Educación evitó mencionar la palabra bullying ("una situación de desacreditación de su cuerpo") pero aclaró que tomaron conocimiento el día que internaron a la menor. "Estamos viendo si la escuela ha tenido un llamado de atención sobre esta problemática. Es una escuela que tiene más de 700 alumnos en distintos horarios y niveles", señaló. Sobre el caso, expuso que "como es una situación colectiva y está claro que no se produce de un día para el otro, lo que estamos viendo es si la escuela ha tenido llamados de atención y no dio cuenta su equipo directivo para la intervención que correspondía a la protección a los derechos del niño. Si es así, tomaremos las medidas necesarias". El funcionario indicó que se convocó a la familia de menor para conocer detalles ya que en el libro de actas de la escuela no figuran antecedentes por "episodios grupales o individuales". Fuente: Clarin