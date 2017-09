Lucia entregó viviendas íntegramente construidas con presupuesto provincial

eldiariodecatamarca.com.ar La mayoría de las familias que recibieron su casa son de El Portezuelo, y fueron reubicadas en el distrito de Sumalao. Las unidades se construyeron sin apoyo nacional en solo 6 meses, en una tarea conjunta entre empresas privadas y la Secretaría de la Vivienda que conduce Fidel Sáenz. El 29 de marzo la provincia sufrió la crecida de ríos que perjudicaron a muchas familias del departamento Valle Viejo, y en solo seis meses el Gobierno de la Provincia llegó con una solución concreta a través de viviendas dignas ubicadas en Sumalao. Se trata de 29 familias, entre las cuales la mayoría fueron reubicadas y otras, que contaban con terrenos en El Portezuelo, pudieron construir sus viviendas en el mismo lugar.



La mandataria comparó este desastre con el alud de hace unos años, cuando se construyeron nuevas viviendas cuyo costo asumió Nación, y marcó también diferencias al señalar que el Presupuesto nacional para 2018 otorga para viviendas en Catamarca la quinta parte de lo que se asigna para bicisendas en Buenos Aires.



"Me acordaba cuando fue el alud en El Rodeo y en Siján, y qué apoyo que tuvimos del Gobierno nacional de ese momento, cuando pudimos hacer nuevamente casas para toda la gente de Siján a la que el alud se le había llevado. Pero no es sólo que hicimos vivienda de material, sino que la hicimos de acuerdo a la cantidad de habitantes de cada vivienda, y hubo una vivienda que tenía cuatro dormitorios... y ahora no tuvimos ninguna ayuda del Gobierno nacional para estas viviendas", sostuvo Corpacci.



Y disparó: "Quiero comentarles también a los catamarqueños cómo han cambiado las cosas, porque estaba mirando el Presupuesto nacional, y lo que le asignan a nuestra provincia en concepto de viviendas. Y son 400 millones de pesos, y parecerá una fortuna, pero las viviendas son cotizadas por Nación en 1,100 pesos. O sea que 400 millones de pesos no alcanzan para 400 viviendas. Y nosotros en los primeros cuatro años, hicimos 16.000 soluciones habitacionales. Si seguimos a este ritmo de 400 viviendas por año por los recursos que llegan de Nación, a los cuatro años vamos a tener 1.600 viviendas contra aquellas 16.000. Y yo creo que ahí hay que estar atentos, porque además de que a nosotros nos dan para 400 viviendas, de las cuales además la provincia se tiene que hacer cargo del 30 por ciento, en el mismo Presupuesto nacional, en bicisendas...en bicisendas que serán muy útiles y muy bonitas pero no hacen a la calidad de vida de la gente, en Buenos Aires se pusieron casi 2.000 millones de pesos. Fíjense bien qué se prioriza en un gobierno y qué se prioriza en otro”,apuntó.