Sin marcos Detalles Publicado: Lunes, 25 Septiembre 2017 18:11 Visto: 33 Twitter Informe de la Asociación Argentina de Presupuesto En ocho meses y por el pago de intereses, el déficit fiscal aumentó un 145 % En agosto los intereses por el pago de la deuda crecieron 254% en relación a un año atrás. El rojo del mes llega a $ 32.352 millones. Por el fuerte aumento de los pagos de intereses, el déficit de las cuentas públicas no para de crecer. En agosto, los intereses treparon un 254,4% con relación a un año atrás. Y de haber registrado en agosto de 2016 un superávit de $ 14.651 millones, este año cerró con un “rojo” de $ 32.352 millones. Así, en los primeros 8 meses, el déficit fiscal suma $ 283.045 millones, un 145% por encima del desequilibrio de $ 115.613 millones de iguales meses de 2016. La cuenta de intereses insumió 163.366 millones, equivalente a casi el 58% del rojo fiscal total, según el informe de ejecución presupuestaria de ASAP (Asociación Argentina de Presupuesto). Aún así, sin los intereses, el déficit primario de enero a agosto fue de $ 119.700 millones, “cerca de siete veces el obtenido en 8 meses de 2016”, dice ASAP. Todo esto pasó, a pesar que el Tesoro Nacional hizo menores transferencias –un 15,4% menos en términos nominales -- por subsidios como consecuencia “de la suba de las tarifas y quita de subsidios de los principales servicios públicos (luz, gas y agua). No obstante, el déficit creció por el peso de los pagos de intereses $ 154.521 millones, una suba del 61,5%. Los gastos totales crecieron un 33,6%, mientras los ingresos aumentaron un 22% con relación a iguales meses del año pasado, incluyendo $ 40.500 millones del blanqueo. ASAP señala que por el lado de los ingresos, “ en el transcurso de ocho meses de 2017 ingresaron $ 40.600 millones menos que en igual período de 2016 en concepto de Rentas de la Propiedad, con motivo de las menores utilidades remitidas por el Banco Central ($6.500 millones vs. $82.500 millones., respectivamente), parcialmente compensadas por las mayores ganancias del FGS (ANSeS)”. En tanto, “ los gastos primarios devengados arrojaron un incremento del orden del 31,5% interanual., más de cinco puntos porcentuales por encima de la inflación del período”. En parte, eso se explica por mayores gastos de capital (+46,5% ia.) y Transferencias Corrientes a Provincias (+46,7% ia.. De acuerdo al proyecto de Presupuesto, este año las cuentas públicas cerrarán con un déficit de $ 633.768 millones, equivalente a 6,2% del PBI, superior al 5,9% de 2016 y al 5,2% de 2015. A la cotización promedio anual de $ 16,70 por dólar, representa la friolera de U$S 37.950 millones. Este “agujero” fiscal se financia con más endeudamiento público. Fuente: Clarin

