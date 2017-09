Sin marcos Detalles Publicado: Lunes, 25 Septiembre 2017 17:52 Visto: 56 Twitter Sospechan que fue intencional Incendió destruyó una vivienda en Santa María Ocurrió en la madrugada del domingo cuando la dueña no se encontraba en el lugar y tuvieron que intervenir los Bomberos Voluntarios. Un incendio de proporciones dañó una vivienda en Santa María.-eldiariodecatamarca.com.ar El siniestro ocurrió alrededor de las 02:20, cuando vecinos alertaron a la Policía de Santa María, sobre que en el Barrio San Ramón de esa ciudad, se estaba produciendo un incendio en una vivienda. La misma es propiedad de una mujer de apellido Herrera de 44 años de edad, quien al momento del incendio no se encontraba en el hogar. De inmediato se hizo presente una dotación de Bomberos voluntarios de Santa María. Al cabo de varios minutos lograron sofocar las llamas y se estableció que raíz del siniestro, solo se registraron daños materiales totales en una de las habitaciones del inmueble y afortunadamente no hubo heridos. Trabajaron peritos de la División Criminalística de Santa María, para establecer las causas del incendio, porque se sospecha que podría haber sido intencional ,bajo las directivas de la fiscalía de la Cuarta circunscripción Judicial a cargo del Dr. Marcelo González.

