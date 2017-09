Sin marcos Detalles Publicado: Lunes, 25 Septiembre 2017 12:59 Visto: 33 Twitter Esta mañana Margarita Stolbizer pasó por Catamarca Acompañada de sus referentes en la provincia, la titular del GEN a nivel nacional ofreció una conferencia de prensa. La candidata a diputada Margarita Stolbizer estuvo este lunes en Catamarca. -eldoariodecatamarca.com Este lunes llegó a Catamarca Margarita Stolbizer, principal conductora y referente del partido Generación de Encuentro Nacional, GEN, que participó de la PASO en octubre y no alcanzó los porcentajes esperados en la elección. Stolibizer se mostró partidaria de que la Nación ceda recursos a favor de las provincias, en particular a la de Buenos Aires, en donde la dirigente es candidata. “Sin perjuicio de eso tengo que decir que el reclamo de Buenos Aires por la actualización del Fondo del Conurbano es justo, pero la solución no es sacarle a otras provincias"-agregó. Al respecto dijo que el sistema tributario argentino es muy inequitativo porque “la carga más importante recae sobre el que produce, también en el interior del país. No paga impuestos el señor que tiene un departamento de 2 millones de dólares en Miami y sí paga el trabajador”.

Año XII | Copyright 2005-2017 EDITORIAL LA ISLA | Todos los derechos reservados

Oficinas Comerciales y periodística: Sarmiento 581 - 2º Piso "A"| Tel.: 0383-4425626