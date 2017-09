Así quedó la playa donde se filmó "Despacito" tras el paso del huracán María

“Esto me rompe el corazón en tres pedazos. Nos vemos pronto Puerto Rico, we got your back. Nos vamos a levantar”, escribió en su cuenta de Instagram Luis fonsi, y acompañó el escrito con una foto de la playa puertorriqueña La Perla, antes y después del paso del huracán María. Fue en esa playa donde se filmó el videoclip del tema Despacito, que Luis Fonsi y Daddy Yankee volvieron un hit mundial.

Un artista comprometido Luis Fonsi dijo a Efe que siente "ansiedad" y "desesperación" al ver los efectos del paso del huracán de categoría 4 María en su natal Puerto Rico y del terremoto que azotó México el martes. El artista destacó que además de atender la gran crisis de este momento, tanto en Puerto Rico como en México es imperativo prestar atención a los embates que los humanos causan al medioambiente. "La Madre Tierra nos está hablando. Nos está dando un mensaje muy serio. Hay que prestar atención a los cambios climáticos", subrayó. Fonsi, embajador oficial de Puerto Rico y a quien se le adjudica un incremento del turismo en la llamada Isla del Encanto gracias al éxito de Despacito, aseguró que "hoy más que nunca" asume la responsabilidad de representar a su "islita con energía". Tiene ganas de ayudar especialmente en estos momentos, cuando la ve en su "estado más vulnerable", dijo en entrevista telefónica.

Fuente: MinutoUno