Sin marcos Detalles Publicado: Lunes, 25 Septiembre 2017 11:03 Visto: 134 Twitter Concejala Silvia Fedelli “Con el Portal del Norte se violaron ordenanzas” La edil por el FCS manifestó que en este proyecto hay varias irregularidades y que “los únicos perjudicados son las personas que compraron los terrenos de buena fe”. La concejala Silvia Fedelli se refirió a la irregular operación por el Portal del Norte. - eldiariodecatamarca.com Así lo manifestó este lunes al periodista José Alsina Alcobert en el programa EN LA MIRA por LA ISLA FM, la concejala Silvia Fedelli, quien sostuvo que “siempre me opuse a este proyecto porque viola varias ordenanzas”. “Desde hace dos años vengo planteando irregularidades. Ya se ha hecho común que alguien que tienen tiene terrenos sin servicios y nunca pagó contribuciones, movilice gente para que los ocupen y luego la Municipalidad compre esos terrenos”-sostuvo. Al respecto dijo que “cuando uno va a lotear un terreno se debe hacer con todos los servicios. Pero aquí se violó la ordenanza. Además está el tema que la Municipalidad no puede escriturar terrenos que nos son suyos” “Después se arman los problemas con la gente como el que pasó con el barrio Achachay. Uno cuando es oposición lo miran con mala cara. Acá a la Caja de Crédito se la utiliza para seducir pero con la fuerza de los números, no pudimos frenar este proyecto”-agregó. Por otra parte sostuvo que “hay personas que hacen uso de esta tipo de operatoria. Quieren extender la ciudad con presión de la gente, que realizan piquetes a los concejales. Esta es una situación muy difícil. Lamento no haber tenido más apoyo para frenar estos proyectos”. Recordó que dentro de dos meses vence su mandato y se retira porque este “año tuve muchos problemas personales. Familiares y de salud. Me han obligado a bajar un cambio. Pero voy a seguir luchando en la política para que esto cambie”. Portal del Norte - eldiariodecatamarca.com Portal del Norte - eldiariodecatamarca.com

