Sin marcos Detalles Publicado: Lunes, 25 Septiembre 2017 10:39 Visto: 16 Twitter Nacionales Polémica: médico de Chascomús no quiso operar a un nene porque "no tenía equipos" Se trata de un cirujano del hospital municipal, a quien le abrieron un sumario administrativo por haberse negado a realizar una intervención quirúrgica a un menor. El hecho que tiene en vilo a la ciudad bonaerense de Chascomús ocurrió el jueves último por la tarde, cuando un chico acudió hasta el hospital municipal con su madre y los médicos del servicio de guardia determinaron que debía ser operado de urgencia pero el cirujano se negó a realizarle la cirugía. ¿Los motivos? Dijo que no tenía los equipos, y quiso derivarlo a una clínica privada para cobrarle a la familia los honorarios por operarlo en ese sanatorio. Tras la actuación de las autoridades, realizó la intervención en el hospital y luego fue sumariado. Según consignó la comuna, el cirujano del hospital le informó a la madre que no haría el procedimiento argumentando que no contaba con los instrumentos adecuados, que el equipo de laparoscopía del hospital no servía, y que debía derivarlo a la Clínica Privada Chascomús S.A. donde supuestamente sí podría hacerlo (percibiendo un honorario adicional por la cirugía). La madre del chico fue quien no se conformó con la respuesta de Dos Santos y se comunicó con directivos del Hospital. "De inmediato, la secretaria de Salud, Marcela Arias, se hizo presente en el lugar haciéndose cargo de la situación y finalmente logró que el médico accediera a realizar la cirugía”, indicó la comuna en un parte de prensa, en el que aclaró, además, que inició un sumario al profesional, habida cuenta de que, precisó, “en el hospital se cuenta con todos los insumos y equipos necesarios por lo que la negativa del profesional daña al sistema de salud pública, genera un claro conflicto de intereses y causan un perjuicio económico a los bienes municipales”. De acuerdo al portal Infocielo, el cirujano de la polémica es Santiago Dos Santos, precandidato a concejal por la lista del radicalismo en la interna de Cambiemos de Chascomús en la que finalmente se impuso Ramiro Ferrante, referente del PRO local. Según el portal, Dos Santos ya había sido sumariado en 2011, a partir de una denuncia por desvíos en la compra y utilización de insumos médicos (más precisamente clips para operaciones laparoscópicas), de la que fue “sobreseido” por la administración de la entonces intendenta Liliana Denot. Fuente: MinutoUno

