Revelan detalles de las Ãºltimas horas con vida de Celia Fuentes, la ex de Facundo Moyano

Sin marcos Detalles Publicado: Lunes, 25 Septiembre 2017 10:35 Visto: 17 Twitter Nacionales Revelan detalles de las últimas horas con vida de Celia Fuentes, la ex de Facundo Moyano El diario El Mundo informó que Celia Fuentes se ahorcó con una sábana y fue encontrada por su papá. Fue justamente el padre de Celia Fuentes quien le confió a la policía que era la tercera vez que su hija intentaba quitarse la vida y que todo se debía a un problema sentimental. El papá de Celia, ex pareja de Facundo Moyano, encontró a su hija colgada de la escalera con una sábana. El diario El Mundo informó además que, según el entorno de la modelo, la joven "sufría depresiones y no se trataba". "Era muy intestable. Tomaba pastillas para dormir", agregó la misma fuente. Fuente: MinutoUno

Año XII | Copyright 2005-2017 EDITORIAL LA ISLA | Todos los derechos reservados

Oficinas Comerciales y periodística: Sarmiento 581 - 2º Piso "A"| Tel.: 0383-4425626