ApuÃ±alÃ³ a un joven porque no quiso prestarle "la SUBE"

Sin marcos Detalles Publicado: Lunes, 25 Septiembre 2017 10:29 Visto: 34 Twitter Mendoza Apuñaló a un joven porque no quiso prestarle "la SUBE" Subió al colectivo junto a su pareja y como no le pagó el viaje lo atacó e hirió con un cuchillo en Mendoza. Un hombre subió a un colectivo de la línea 4 junto a su pareja este lunes a la madrugada y como no consiguió que alguien les preste la tarjeta "Red Bus" - equivalente a la Sube- para pagar los pasaje, atacó e hirió con un cuchillo a un joven de 23 años en la ciudad de Mendoza. En ese momento había seis personas a bordo del colectivo, entre ellas una madre y su pequeña hija. El chofer indicó que la chica que acompañaba al agresor gritaba que estaba embarazada e intentaba separarlos. El joven fue trasladado a la Clínica Santa María, donde fue asistido por un profundo corte en su cara. Según los testigos, el otro hombre, que sigue prófugo, tiró piedras contra del trasporte cuando logró bajar.

Fuente: MinutoUno

