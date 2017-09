Sin marcos Detalles Publicado: Lunes, 25 Septiembre 2017 10:03 Visto: 75 Twitter Orlando Quevedo, jefe de Policía “Todo policía recibe instrucción sobre el uso de armas de fuego” Dijo que periódicamente se realizan cursos de capacitación y es obligatorio para ascender aprobar la práctica de tiro. El jefe de Policía, Orlando Quevedo, se refirió al uso de armas de fuego del personal policial. - eldiariodecatamarca.com En diálogo con el periodista José Alsina Alcobert durante el programa EN LA MIRA por LA ISLA FM, el titular de la Policía de Catamarca, comisario Orlando Quevedo, manifestó este lunes su preocupación “por las declaraciones de personal policial durante un juicio”. “La verdad me preocupa y preocupa a los institutos de formación policial. Tanto la escuela de cadetes, oficiales y suboficiales, realizan periódicamente cursos de capacitación. Además es obligatorio aprobar Arma y Tiro en forma anual para ascender”-aclaró. Por otra parte dijo que “un policía cuando aprende el uso del arma reglamentaria no se olvida más. Además está los cursos voluntarios que se realiza a lo largo del año a cargo de personal especializado y técnicos en seguridad “. Cabe mencionar que todo surgió por lo expuesto por los policías que declararon en el juicio por un caso de “gatillo fácil” donde manifestaron que tenían poco conocimiento sobre el uso de armas. “Desde que egresa, todo policía conoce el uso del arma reglamentaria y sobre armas largas. Todos salen con conocimientos. Dentro del programa figura el manejo del arma. Decir que no conocen cuales son los sistemas de seguridad, creo que es un testimonio desacertado”. De todos modos el comisario Quevedo reconoció que “es importante que haya una práctica semanal o mensual. Vamos a realizar un seguimiento para que el personal tenga prácticas obligatorias”. “Ya hemos determinado la semana pasada que en todas las comisarías se realicen las prácticas correspondientes del uso de arma de fuego. Tenemos personal técnico que trabajan con los grupos especiales. Es para reforzar las prácticas de tiro que son necesarias”-afirmó. Luego mencionó que “los policías que andan en la calle portan una pistola con cargador. No lleva un cartucho en la recámara. Por una cuestión de seguridad. Tiene que hacer la carga del arma si la tiene que utilizar”. Finalmente reconoció que “todo sirve, las críticas son constructivas. Tenemos una sociedad tranquila. No tenemos enfrentamientos como en otras provincias. Lo que si usamos son las escopetas con municiones anti tumulto con cartuchos de goma”. “El policía tiene que saber obligatoriamente el uso correcto del arma de fuego. Todas las promociones que egresan tienen prácticas con el arma reglamentaria y armas largas. Además se están comprando armas para renovar el armamento policial”-concluyó.

