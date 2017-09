GermÃ¡n Garavano y la toma de los colegios: "Es una ilegalidad, algo que repudio"

El ministro de Justicia, Germán Garavano, se refirió hoy a la toma de colegios en la ciudad de Buenos Aires por parte de grupos de alumnos que rechazan la aplicación de una reforma educativa. Entre otros puntos, el funcionario nacional señaló que la medida de fuerza es "ilegal". "Es una ilegalidad, algo que repudio. Hay otras maneras de manifestar una protesta y generar caminos de diálogo. La toma de los alumnos, la pérdida de días de clases, no es el camino, porque perjudica a miles de compañeros", indicó el ministro en diálogo con radio La Red. Por otro lado, Garavano rechazó el fallo de la jueza en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad, Elena Liberatori, quién hizo lugar a un amparo en el que ordenó al gobierno porteño no enviar ninguna instrucción a los directores de escuelas que implique denunciar a la policía las ocupaciones. "Para mi es un error. La jueza tiene varios pronunciamiento en este sentido que yo no comparto. (El fallo) Me parece desacertado porque no se trata de reprimir a los alumnos, sino de algo ilegal, irregular", expresó. La magistrada porteña ordenó al gobierno porteño "dejar sin efecto los procedimientos administrativos y penales, sancionatorios y disciplinarios que se deriven de la aplicación del instructivo suspendido, tanto en relación a alumnos como docentes". Varios colegios secundarios de la Capital Federal permanecen tomados por los estudiantes ante la aplicación de la reforma para la educación media impulsada por el gobierno que conduce Horacio Rodríguez Larreta. En el día de hoy, además, se realizarán en los establecimientos asambleas para analizar los pasos a seguir. Sobre los cambios en la currícula del colegio secundario, el propio Larreta advirtió en los últimos días que se "avanzará" a pesar de las tomas y consideró que "la gran mayoría de la gente" está de acuerdo con la iniciativa. "Estamos convencidos, como la gran mayoría de la gente, que hay que cambiar y hacer una reforma del sistema educativo", sostuvo, y destacó que ayer "dos o tres colegios levantaron las tomas". Rodríguez Larreta insistió en que detrás de la protesta hay sectores del kirchnerismo y reiteró que muchos de los cambios que introduce la reforma, como las prácticas laborales, "vienen de una ley nacional que impulsó" el gobierno anterior.

Fuente: Infobae