Sin marcos Detalles Publicado: Domingo, 24 Septiembre 2017 20:06 Visto: 33 Twitter Nacionales Murió María Julia Alsogaray La ex funcionaria menemista condenada sufría de un cáncer de páncreas. Tenía 74 años. La ex secretaria de Medioambiente menemista María Julia Alsogaray murió a los 74 años, tras estar varios días internada por un cáncer de páncreas y luego vuelto a su casa donde compartió sus últimos días con su familia y sus amigos. La ex funcionaria menemista falleció este domingo por la mañana en su vivienda, confirmaron a las agencias de noticias Télam y NA fuentes de su entorno familiar. Alsogaray, un personaje emblemático de la década de los '90, había sido internada semanas atrás en el sanatorio Los Arcos a consecuencia de una hemorragia intestinal de la que no se pudo sobreponer. A causa de esa hemorragia sus abogados defensores habían pedido a la Justicia la suspensión de un juicio en su contra por el caso Meller ante las complicaciones de salud que padecía. Según trascendió, sus restos serán velados en la mañana del lunes en una casa fúnebre de Capital Federal para luego, cerca del mediodía, ser inhumada en la bóveda que tiene su familia en el cementerio de la Recoleta. Alsogaray, un personaje emblemático de la década de los 90, enfrentaba una causa judicial por supuestas irregularidades durante la liquidación del Ente Nacional de Telecomunicaciones (ENTel). A Alsogaray se la investigaba por el presunto pago ilegítimo de una deuda de más de 30 millones de dólares que era reclamada por la empresa Meller S.A. a raíz del contrato que la unía con la compañía estatal para la publicación anual de las guías telefónicas. A mediados de agosto, el Tribunal Oral Federal 6 dispuso la suspensión del juicio en contra debido al delicado estado de salud que presentaba la mujer de 74 años. La ex funcionaria, que fue interventora de ENTel durante la presidencia de Menem, estaba procesada por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de esa función. La decisión de suspender el proceso judicial fue acompañada por la Fiscalía y por la Oficina Anticorrupción (OA), que es querellante en la causa. La dirigente liberal fue internada de urgencia el 8 de agosto pasado en la clínica de Palermo por una complicación de la hemorragia digestiva que padecía. Alsogaray aguardaba además por otro juicio también por su paso por ENTel, en el que se investiga el pago de nueve millones de dólares a la empresa Pecom-Nec.

